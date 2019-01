Caldo Deportivo de 8 de enero de 2019

Ve con buenos ojos a “Panagol”

El seleccionado de fútbol de Panamá, Gabriel Gómez, dijo que “se ha perdido mucho tiempo para elegir al nuevo DT de Panamá, tras la salida del ‘Bolillo’ Gómez en julio de 2018. ‘Gavilán’ cree en una segunda oportunidad para Julio César Dely Valdés, quien está en la carrera para ser asumir ese cargo, tras su paso en 2013 y casi clasificar a la Sele para el Mundial de Brasil 2014.

Voleibol de playa espera resugir

El voleibol de playa espera que el nuevo federado los tome en cuentaa para que este nuevo periodo resurja esta rama de esta disciplina deportiva, que puede utilizar las innumerables playas de Panamá.

Durán, feliz por su Clásico de hípica

Trincheto, demostró su clase de gran pistero para imponerse en el Clásico Año Nuevo en honor a Roberto Durán, con monta de su jinete Edgar Yanguez, 7ma carrera del 6 de enero en el Remón.

Exhorta a niños a realizar deporte

Romario Hay, un joven que dirige a la categoría Sub-15 de Calle 19, El Chorrillo en el Mundial del Barrio 2019, indicó que lleva cuatro años al frente de este equipo y que trabajar “con estos muchachos ha sido lo mejor que me pasado en la vida”. “Aquí comparto con ellos, les enseño lo que me gusta y exhorto a los otros chicos que están en casa que entrenen que van a salir a adelante”, dijo.

Quieren que se les tomen en cuenta

El karate en Chiriquí tiene buenos talentos en ese arte marcial.

Esperamos que el nuevo federado tome en cuenta a esta nueva generación de karatecas que han surgido en los estilos de karate Goju Rju y Shotokan que han dejado el nombre de la provincia en alto.

Natación en la desidia en David

Los atletas de natación de Chiriquí deben entrenar en un río porque la piscina que debían utilizar para eso no se puede usar porque no está habilitada para eso. Y Pandeportes y la federación de natación están de de adorno, que no hacen nada para que esta situación se subsane para los deportistas.

Ciclovías para entrenar el 2019

Las ciclovías recreativas son un opción para entrenar el ciclismo de forma segura y cerca de las casas de los atletas. Es una oportunidad para que niños inicien este deporte amigable con el ambiente.

Sóftbol entrena en el interior del país

Sigue el sóftbol nacional entrenando y compitiendo en los cuadros del interior de la república en este inicio del año 2019. Esto es un enorme desgaste para los jugadores y técnicos. ¿Hasta cuándo será esto?

Canchas siguen en el abandono

Llegó el verano y las ligas de fútbol recreativo comienzan en Betania y esperamos que la junta comunal del corregimiento, mejore las canchas del lugar, que hace años no se les da un correcto mantenimiento.

El deporte adaptado con nuevo dirigente

Luis Alberto Espinosa (d) fue elegido como nuevo presidente de la Asociación Panameña de Deportes sobre Silla de Ruedas (ASPADESDER), en los comicios realizados el pasado 4 de enero donde se renovó la junta directiva y seguir trabajando en el deporte adaptado para que crezca más.

Errores destacan en el Juvenil 2019

Darién encabeza el listado de las novenas con más errores en el torneo Juvenil 2019: 20. Le siguen Chiriquí y Occidente con 10 y Bocas con 9. Tras 3 fechas, los 12 equipos del certamen suman 100 errores.

Quejas porque los partidos del torneo Juvenil de béis se demoran

Algunos periodistas deportistas nacionales se quejan que los partidos del campeonato de Béisbol Juvenil 2019 están siendo muy largos y los medios impresos no pueden registrar los resultados. Ellos piden a la Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) que cuando tengan los “boxscore” de cada juego los hagan llegar rápidamente poder trabajar sobre la marcha. Los partidos, segun el calendario, están programados para las 3:00 p.m. y 7:00 p.m.

Entre los mejores de Centroamérica

El Diario Deportivo Diez, de Honduras, tiene en redes sociales un sondeo para definir el “Top 5” de los mejores futbolistas centro ameri- canos. Dely Valdés está nominado.