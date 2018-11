Caldo Deportivo del 22 de noviembre del 2018

Badminton, a reclutar talentos

El presidente electo del Badmiton en Panamá, Dionisio Dixon, dijo que “este deporte está conformando nuevos cambios y quiere proyectarse en los colegios y en la provincias de la república de Panamá y así poder reclutar talentos de cara a los próximos Juegos del 2022 en nuestro país”.

“La idea es formar a nuevos prospectos de Panamá en esta disciplina que está creciendo”, señaló.

Patinaje Artístico en Panamá

La Asociación Panameña de Patinaje organiza el III Open Internacional de Patinaje Artístico Interclubes en Panamá desde el pasado domingo. El certamen, que culminará este sábado, reúne a 180 patinadores.

Kartismo pide terreno para pista

El kartismo de Panamá aboga porque las autoridades deportivas puedan asignarle un terreno para que se pueda construir una pista oficial y celebrar torneos nacionales e internacionales en el país.

Zapata ayudará a la juventud

lLa experiencia de ser tres veces campeón mundial de boxeo y luego caer en el mundo de las drogas le marcó la vida al expúgil panameño Hilario Zapata. Ahora el exmonarca se pone como ejemplo de vida para que los jóvenes no caigan en ese error, que casi le cuesta la vida a esta gloria del deporte de los puños de Panamá.

“Quiero ayudar a la juventud panameña para que no cometa el error que yo hice con el uso de las drogas”, dijo ‘Bujía’ Zapata.

Podrían investigar los descuentos

Mientras en Pandeportes hay una investigación de la Contraloría sobre supuestos malos usos de fondos, sería bueno que los funcionarios de la entidad que regula las finanzas, investiguen la ola de descuentos injustificados que se hicieron a los empleados.

‘Manotas’ no guarda rencores

“La vida no se trata de caerte, de guardar rencor, la vida se trata de levantarte, ser agradecido y luchar por tus sueños. El fútbol te permite muchas veces volver a empezar, por eso es el deporte más lindo. Mantén siempre una buena actitud”, posteó ayer el arquero panameño, Luis Mejía, sobre el reencuentro con su ex técnico Hernán ‘Bolillo’ Gómez, quien lo dejó fuera del Mundial de Rusia.

Atletas indígenas fueron engañados

Los atletas de Panamá que ganaron en los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas en Canadá se quedaron esperando la petición de Pandeportes para ser integrados al equipo olímpico.

Quieren gimnasio en Curundu

Los entrenadores y púgiles que entrenan a diario en el gimnasio de boxeo Pedro ‘Rockero’ Alcázar, de Curundú, esperan que se cumpla la promesa de reconstruir este coliseo por parte del municipio capitalino.

Ciclistas quieren su velódromo



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2022 serán en Panamá y los ciclistas locales de velocidad quieren que se programe construir un velódromo por parte de la organización de esta competencia.

Asamblea rechaza ley de deporte de Roberto Brown

El exseleccionado nacional de fútbol Roberto Brown, proponente de una ley por el deporte profesional en Panamá, dijo que “Este proyecto fue rechazado en la asamblea de diputados. Según un escrito que me mandaron no era viable y no había necesidad de crear una ley como esa en nuestro país”.

Atletas sin campo para entrenar

Los deportistas de lanzamiento de disco y jabalina tienen que ir hasta Clayton para entrenar y otros deben hacerlo en un campo lleno de huecos y piedras en la parte trasera del ‘Cascarita’ Tapia.

Moya impulsa la ley deportiva

El diputado Juan B. Moya, proponente de una nueva que le dará el estatus a Pandeportes de ministerio o autoridad, dijo “que este proyecto se analiza en las subcomisiones de la asamblea nacional de diputados”. Moya recalcó que “a raíz de la crisis que hay actualmente en esta entidad, que es una dirección que da prevendas a asociaciones deportivas, debe convertirse en una entidad con autonomía, así no pasaría lo que está sucediendo en estos momentos en esta institución que regenta el deporte a nivel nacional”.

¿Y el Centro para cuándo será?

El centro de deportes de contacto en Pandeportes en la ciudad deportiva de Juan Díaz debía empezar a ser construido este año, pero al parecer esto no será una realidad para un futuro cercano.