Caldo Deportivo del 12 de noviembre de 2018

Casi $300 mil en remodelación

El Comité Olímpico de Panamá abrió la semana pasada su renovada sede en Llanos de Curundú. El uso del terreno y el Edificio está concesionado por un período de 20 años a partirde agosto de 2017. La remodelación fue posible con fondos que son parte del programa de adecuación de sedes que auspicia Panam Sports, el movimiento olímpico de Las Américas, por $280 mil.

Se necesitan más luminarias...porfa

Muy bonito, el COP con su removada sede, pero el lugar, la calle Diana Morán y zonas cercacas, en Llanos de Curundú, es solitario, con poca iluminación, a pesar de tener una garita de seguridad con guardia.

Un espacio digno para los atletas

Muchos deportistas, dirigentes deportivos y entrenadores aplaudieron la remodelación de la sede del COP y afirmaron que el sitio “es un gran paso para trabajar mejor para los atletas”. Ok, bien.

Bárcenas no estará con Panamá en los amistoso por pedido de su club

Tras la petición del Real Oviedo (España), el seleccionado Edgar Yoel Bárcenas no participará de la convocatoria para los amistosos de Panamá ante Honduras y Ecuador (16 y 20 de este mes). Ante la ausencia el DT interino Gary Stempel optó por no llamar a otro jugador y contar con 18 convocados. Otra vez, el club amarra al jugador y no deja que vaya a jugar “amistosos” con la sele. Será que ¿por eso Panamá no logra ganar en los partidos?

Madres jugarán al flag football

El pasado viernes se realizó la inauguración de la Copa Navidad con las madrecitas del flag femenino, con tres equipos: Bears Mom, Dragons, Raiders, en apoyo esta copa navideña, también apoyas la obras sociales en Las Trancas, en el Copa Airlines Field.

Felicidades a jugadoras

La Unión Panameña Rugby‏ posteó la semana pasada: “Felicidades a nuestras chicas Chantall Martínez y Debra Secchi quienes fueron invitadas para participar con el Club Champagnat de Rugby Femenino en el Torneo Valentín Martínez en Uruguay en representación de nuestro país. Suerte a ambas y que disfruten de esta gran experiencia”.

Pileta nueva para Pueblo Nuevo

La semana pasada fue reinaugurada la Piscina Municipal de Pueblo Nuevo Carlos “Titin” Lee, cuyos trabajos de rehabilitación costaron $310,223.63. Esperemos que hagan su mantenimiento.

¿Y qué pasó con la Adán Gordón?

Muy bien para Pueblo Nuevo con su piscina, en la otra esquina, la piscina Adán Gordón, en Calidonia, parece no tener avances. Ya han pasado meses y el lugar da la impresión que nadie labora en su remodelación.

¿Volverá una ciclovía en el Oeste?

Ya hay ciudadanos que organizan una vez más la ciclovía en el sector de Costa Verde, en La Chorrera, la idea es seguir creando espacios para la recreación, pero cuidado con el tráfico en ese lugar, está veloz.

Panameño logra juego perfecto en torneo de bolos

El panameño Donald Augusto Lee logró la semana pasada un juego perfecto 300, y es el primer Centroamericano en lograrlo en la Copa Mundial de Bolos que se celebra en la ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada; USA. Este año, ganó plata en los juegos Suramericanos de Cochabamba.

Promoverán más SUP en Panamá

El club SUP REPUBLIC informó que desde diciembre “tendremos más coaches certificados y más clases seguras” de Stand Up Paddle surf y mejorarán los servicio de primeros auxilios en todo momento.

Buscarán crear más controles

El contralor general de la República, Federico Humbert propone controles más férreos en Pandeportes, tras conversar con el presidente de la Junta Directiva de la entidad, el ministro de Educación. Esto para que no haya suspicacias sobre la utilización de fondos públicos que el ente que maneja el deporte nacional otorga a federaciones u organizaciones deportivas en el país. La Contraloría habla de $30 millones y Pandeportes no hizo su trabajo en la revisión de estos informes de uso de fondos.

Un gran regalo para la Navidad

Tal vez el diputado Moya y otros que impulsan por medio de leyes, cambios a Pandeportes, le deban pedir de regalo a Santa Claus que sus colegas en la Asamblea le aprueben esas iniciativas. ¿No?