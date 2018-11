Caldo Deportivo del 2 de noviembre de 2018

La UCC FEMALE LEAGUE busca a todas esas guerreras interesadas en ser parte de su liga femenina. “Tanto amateur como profesional. Todas las divisiones de peso”. Interesadas contáctenos via inbox. o al correo. “Todo lo demás es cosa de niñas..”, es el eslogan del Ultime Combat Challenge @ucclatam.







Ciclistas buscarán nueva dirigencia en elecciones

En el ciclismo local se espera escoger a una nueva dirigencia porque dicen que la actual no ha hecho nada por los atletas y mucho menos desarrollar el deporte para que despunte en el país como en el extranjero. La elecciones serán en diciembre.





Judocas quieren a Riley de federada

Los atletas de judo están de acuerdo con el trabajo que ha hecho la federada de esta disciplina Estela Riley, por lo que quieren que ella vuelva a dirigir este ente.

La presidenta del judo dijo que “seguiremos trabajando para elevar el nivel de los deportistas”.





Buena reflexión de Crespo

El nadador panameño Edgar Crespo posteó ayer: “Cuando tu cara muestra que el dolor y cansancio es real, pero tienes que levantarte y seguir batallando por Panamá - When your face shows that the struggle is real 😪 but you have to stand up and keep fighting for #Panama”. El canalero debería recopilar todas estas reflexiones y publicar un libro de autoayuda y meditación. Una opinión claro.





Equipo de fútbol apoyo a campo de béisbol

El club de fútbol Universitario posteó: “Cuadrillas del Universitario haciendo trabajos de conformación de cuadro de béis infantil en Ciruelito de Antón. #TodosSomosLaU Trabajando por el deporte!!!”



Púgiles esperan su gimnasio de boxeo

Boxeadores esperan que el gobierno nacional cumpla con su promesa de volver a construir el nuevo gimnasio de boxeo Pedro ‘Rockero’ Alcázar en Curundú.





Liga de Los Santos con nuevo líder

Alex Vargas, oriundo de Guararé, fue elegido como nuevo presidente de La Liga Provincial de Los Santos. Fue electo ayer en las oficinas de Pandeportes de la ciudad capital.