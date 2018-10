Caldo Deportivo de 31 de octubre de 2018

Dura reflexión sobre Cooper

El Deportivo Tapita posteó ayer un duro comentario que podría rayar de poco amable para un jugador y sus fans: “Armando Cooper en las noticias y NO por jugar bien al fútbol... los fanaticos siempre van a gritar lo que se les venga en gana...Cooper debe ser mas profesional e ignorarlos...ya despues de esto en enero lo veran en el Árabe [Unido] (único equipo a nivel de club donde ha funcionado)”.

Sin panas en velada internacional

Púgiles panameños fueron obviados en la cartilla internacional de boxeo de la OMB. Y este organismo “quiere apoyar” al boxeo local.

¿Qué querrá? ¿Césped natural?

El exfutbolista Roberto Brown posteó en redes: “Repita conmigo: Césped Natural 105 x 68 Césped Natural 105 x 68 Césped Natural 105 x 68 Césped Natural 105 x 68 Césped Natural 105 x 68...”.

Capireño enseña sus creaciones

El ingenioso constructor de miniaturas Romel Bravo avanza en sus creaciones para las fiestas de fin de año: en su cuenta de Twitter @minitruck_r escribió “creando arte en Capira vamos se que esto algún día podría ser viral lo bueno puede progresar en Panamá”. ¡Genial!

Siempre con ‘Fair play’ en mente

Promesas del Oeste‏ escribió: “En la cancha son rivales pero fuera de ellos practicamos el Fair Play entre barras respetando siempre al rival y la armonía del buen fútbol. Los niños necesitan de tu apoyo”.

Jaime Salas fue grosero con la prensa

El presidente de la Comisión de boxeo de Panamá, Jaime Salas, trató muy mal ayer a la prensa de boxeo en la convención de la OMB.

Pugnas internas en el taekwondo

El taekwondo está en pugna por la silla del nuevo federado a escogerse en las próximas elecciones, al punto que ya hay impugnaciones.

Crespo sigue con el positivismo

El nadador panaemeño Edgar Crespo volvió a postear en redes sociales mensajes de optimismo y de aliento: “Comenzando la semana con ánimo!! A trabajar por nuestras metas. Starting the week with positive vibes!! Let's work for our goals”.

¿Gangas en el precio de bates?

Any Pérez de Troitiño posteó: “Dice Google que un bate de béis cuesta entre $80 a $125. Benicio encontró una ganga a costo de $343.80”

Enseñarán fútbol para la vida

El Diplomado en Fútbol Para La Vida! permite certificaciones en metodología del llamado “Fútbol con Corazón”. El curso es gratis, con cupos limitados. Las inscripciones son hasta el 18 de enero de 2019 y la instrucción arranca en febrero próximo. Más datos a través del e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . En las redes sociales @fccpty.