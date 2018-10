Caldo Deportivo del 23 de octubre de 2018

El ‘Alcalde de la bicicleta’ de Panamá, Juventino Quiroz, reeenvió un mensaje sobre un poema atribuido a Pablo Neruda: “El🌐 21 de octubre de 1971, Neruda fue galardonado con el Nobel [de literatura] y viajó a Estocolmo [Suecia] a recibirlo el 10 de diciembre (Oda a la Bicicleta 1957). Una hermosa letra que todos deberíamos apreciar y respetar para darle valor a la bicicleta.





Injustos descuentos en Pandeportes

Siguen los descuentos injustificados a los funcionarios de Pandeportes, por parte de departamento de personal de le entidad. ¡Muy mal!





Agradecidos por el apoyo del público

El Comité Olímpico de Panamá posteó: “Gracias a todos los panameños que nos apoyaron en Buenos Aires. Nos hicieron sentir en casa”. En referencia, a los Juegos de la Juventud 2018, en Argentina.



¿Pepe hace campaña para Pinto? I

El comunicador José Miguel Domínguez tiene una inquietud: ¿Jorge Luis Pinto no es un buen entrenador de fútbol? ¿Quién responderá?



¿Pepe hace campaña para Pinto? II

Según Domínguez: “Pinto quiere ser DT de Panamá. Él cree que hay material para Catar 2022”. ¿Quién es el favorito de la FEPAFUT? Dely.





Panamá entre los mejores en rugby

Costa Rica se llevó el trofeo del Torneo Centroamericano Mayor Femenino de Rugby Seven, en ese país.Guatemala fue segunda y Panamá quedó en la tercera posición. Hay buen nivel en casa.



¿Somos congos en nuestro fútbol?

DT Richard Parra: “Como es posible, dueños de los Clubes en Panamá permitan este señor [Daniel Fernández-foto] que no sabe nada de fútbol, ¿maneje su torneo? [Rámon] Cardoze en la federación y ahora este en la Liga. Con perdón de ustedes pero no sean congos”.



¿Tendremos que hacer eso para tener ciclovías?

No sabemos si es correcto o no, pero tal vez los panameños podrían imitar pues en México unos ciudadanos tomaron parte de una carretera y pintaron una acera para peatones y ciclistas, pues el área no tenia espacio.



Cambiaron fecha por bien del fútbol

Ahora, el concierto de Romeo Santos fue cambiado para el 6 de diciembre, para que no molestará a la Femenina, el 13 de noviembre.



No la tendrá fácil con las argentinas

Futbolfemenino507 señaló que “Argentina y Panamá [femenino] se enfrentaron en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro el 12 de Julio del 2007 con un triunfo 2-0 de Argentina sobre Panamá. Él partido se disputó en el Estadio Miécimo Da Silva. Los goles fueron anotados por Florencia Quiñones y Clarisa Haber”. Buena referencia para el próximo encuentro entre estas dos selecciones.