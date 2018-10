Caldo Deportivo del 22 de octubre de 2018

Dirk Janssen, embajador de Holanda en Panamá posteó: “¿Ciclovías? ¿Por qué? En bici puedes sentir el viento en tu cara, encontrar casualmente, adelgazar, compartir sonrisas, ahorrar plata, flirtear, sudar, ponerte en forma, reducir la contaminación, apreciar la belleza de tu entorno y despejar tu mente”. En Panamá, la cultura de ciclovía avanza a paso lento, pero avanza. OK.El Club Corredores del Istmo avanzó la coordinación con los estamentos de seguridad para de la versión número 42 de la Maratón Internacional de Panamá, a realizarse el 25 de noviembre, en capital.La fisioterapeuta del San Francisco, club de fútbol de la LPF, Stephanie Acosta, posteó esta imagen de una panameña en un estadio de fútbol en Rusia durante el Mundial. Ojalá se vea así en 2019, pero en Francia.La Asociación Panameña de Deportes sobre Silla de Ruedas informó que la delegación panameña dio lo mejor en los Abiertos Nacionales que se desarrollaron desde el viernes hasta ayer domingo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Fueron más de 1,000 atletas paralímpicos para lograr clasificar con sus respectivas marcas para los Juegos Para Panamericanos de Lima, Perú 2019.La XIV edición del Tour de Panamá se desarrollará del 23 al 28 de octubre en seis etapas, en varias zonas de la región central del país, (provincias de Coclé y Herrera). Serán 509 kilómetros de recorrido.AFUTPA informó: “Como parte de nuestra responsabilidad social corporativa, hemos apoyado hasta hoy con más de 70 pares de tacos de fútbol a nuestros afiliados, jugadoras y exjugadores a nivel nacional”.Ya la selección femenina de fútbol de Argentina anunció el partido de repechaje ante Panamá para poder ir al Mundial 2019. Ellas están “claritas” de quienes somos y como actuamos en Premundial.“Un día como hoy el Judo también se tiñe de rosa. Nuestro ánimo y cariňño a todas las valientes que luchan contra el cáncer de mama. Fuerza guerreras!”, posteó el pasado 19 de octubre, la federada de judo de Panamá, Estela Riley, que compartía una publicación de usuario ‘judo noticias’, sobre el mes (octubre) de la prevención contra el cáncer de mama.El exboxeador estadounidense Mike Tyson posteó esta imagen con el púgil panameño Roberto Durán, con el mensaje: “Who can guess who this is? #tbt #miketyson”. Lio que se traduce de inglés a español en: “¿Quién puede adivinar quién es? #tbt #miketyson”. Recuerdos.Yenith Bailey, portera de la sele Panameña de fútbol, de 17 años, es noticia ahora, esperemos que pase el tiempo y no se olviden de ella y de muchas otras damas deportistas, como ha pasado con otras glorias. El plan es que el deporte no sea algo de “moda”, sino un proyecto de vida.La FEPAFUT dio la semana pasada una gran bienvenida a las chicas de la selección femenina de fútbol de Panamá y anunció que hoy “‏inicia la preparación de nuestras chicas de cara a los partidos de repechaje”.El ciclista panameño Juventino Quiróz, del movimiento Ciclistas en las calles de Panamá, señaló en redes sociales, la semana pasada que: “En conjunto con los demás alcaldes de la bicicleta del mundo buscaré mejorar mi ciudad para mejorar el mundo. Pronto comunicando las próximas acciones a desarrollar en Panamá. #somosmccp #mejorenbici #bmpanama @somos_mccp @dirkjanssen BYCS Fundación Monica Licona”. Una promesa para mejorar la movilidad vial en todo el país. Buena esa. Ojalá cumpla.Desde hace unos años, Panamá ha tenido buenos arqueros, tanto a nivel femenina como masculina. Hay que ver que estamos haciendo bien en esa posición en el fútbol y no en las otras. O en conjunto.