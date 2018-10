Caldo Deportivo de 15 de octubre de 2018

El periodista deportivo Aurelio Ortíz posteó la semana pasada “Ah, ahora el alto mando de la Fepafut no quiere a Jorge Luis Pinto [colombiano] como D.T. por que dijo o hizo. Pero y entonces por qué ellos no predican con el ejemplo dejando esos puestos si mucha gente tampoco los queremos a ellos en esos puestos ya”. Ya hay unos que afirman que la puja está entre el panameño Julio Dely Valdés y el colombiano Luis Fernando Suárez.La comunidad de Reparto Nuevo Panamá volvió a solicitar a la dirección de Pandeportes que traspase la administración del complejo deportivo del sector a manos de la junta de Parque Lefevre. Jooo...“Próximamente el auto de Homero Simpson (caricatura) fabricado completamente de una refrigeradora”, posteó la semana pasada el joven Romel Bravo, fabricante de autos miniaturas.El boxeador panameño Bryan ‘La Roca’ De Gracia podría ser considerado como uno de los nuevos exponentes a ser catapultado en la Convención Anual de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que tendrá como sede a la ciudad de Panamá, así lo dio a conocer Daniel Alonso, periodista deportivo. “Él ha mostrado continuidad, disciplina y rendimiento por lo que debe dar el salto para buscar un campeonato, por lo que los promotores del púgil deben ubicar rivales de nivel para que pase el fogueo” dijo Alonso sobre el púgil.“La marca #1, llegaron las llantas! Vamos con todo y me llegaron mis clavos, siempre agradecido #nikephantom @nike_panama”, posteó el pasado viernes, el futbolista Gabriel Gómez, con una serie de fotos donde se muestran sus nuevos tacos de la Nike.@vergajodau posteó: “Si hay algo que se debe respetar es el escudo de un club, eso es su identidad, puedo aceptar que pongan cintas rosadas o celestes, pero esto, nombe no al que hizo esto hay que botarlo”. Todo este cambio de colores de algunos escudos de equipos de la LPF se debe a una campaña de apoyo contra el cáncer de mama y próstata.Panamá femenina de fútbol está cerca de ir al Mundial 2019. Pero la liga local carece de un verdadero desarrollo y ni hablar de las instalaciones para las chicas. ¿Qué debe pasar para cambiar?La Junta Comunal de Ancón posteó fotos y el mensajes sobre arreglos al parque vecinal de LLanos de Curundú: “Hoy, la cancha de tenis que estuvo cubierta por la maleza, un lugar para practicar deporte...”.Las Águilas Metropolitanas anunciaron que el pacoreño Luis Ramos (LHP) estará por tercer año consecutivo con ellos y será un abridor. “Ven al Estadio Nacional Rod Carew a partir del 4 de diciembre y apoya”Deportivo Tapita posteó en redes, la semana pasada, un mensaje directo para la Fepafut: “¿Sabia usted que en paises como Canadá, su federación de fútbol tiene personal que busca jugadores foraneos pero elegibles para Canada en bases de datos como InStat, Wyscout y Transfermarkt? ¿Sabía usted eso? Y en @fepafut, ¿quién hace eso?”.“Mide 1,42m y pesa 45 kilos. Verlo encarar a defensores eslovacos o iraquíes que superan el metro 80 impresiona a cualquiera”. Es parte del perfil que la FIFA le realizó a Jair Ogilvie, jugador canalero de futsal.La injusticia laboral parece imperar en Pandeportes. Por allí dicen que la Dirección de Recursos humanos decidió eliminar los tiempos compensatorios de todos los funcionarios y evitar que pagarles con días libres. Si esto es cierto, la administración de Mario Pérez le habría quitado hasta el tiempo libre de estas personas que dejaron a sus familias por laborar, se lo quieran quitar. Es inaceptable que se tomen estas medidas arbitrarias que violan los derechos laborales. ¿Quién investiga eso? ¿Mitradel?Las carreras, tanto de autos como de motos, que se realizan en el Circuito Internacional de Panamá, en La Chorrera, son cada vez más “familiares”. Eso es lo que se quiere para incentivar más este deporte.