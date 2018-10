Caldo Deportivo de 12 de octubre de 2018

Ahora piden que se escuche a ellas

Con la selección de Panamá en las semifinales del Premundial clasificatorio Concacaf al Mundial Francia 2019, Fútbol Femenino 507, en redes posteó: “Este es él momento de todas las jugadoras de Fútbol Femenino de Panamá. Están cordialmente invitadas al 1er Conversatorio de Fútbol Femenino de Afutpa”, que se hará el 16 de octubre, al mediodía, en plaza Carolina, local #11, sede de Afutpa.

Manda mensaje a un “club moroso”

La AFUTPA posteó ayer: “El lunes 15 de octubre vence el plazo de la puesta en mora del club @san_martin_fc según normativa del RETJ de la FIFA, por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales”.

Seguridad vial para toda la gente

La III Jornada de seguridad vial Panamá 2018 se realizará el lunes 22 de octubre, de 8:30 a 3:00 p.m., en el auditorio de la Universidad Tecnológica De Panamá, Vía Cincuentenario, en la capital.

Le llaman salado discretamente

LPF TRUE posteó: “El momento exacto en que @UDUniversitario puede descender o no ganar más un título”. Esto, junto a unas fotos del comentarista deportivo Julio Shebelut, donde se le veía con una camiseta del club Universitario, de la LPF. ¿Dirán que está salado?

Mcfarlane y su trayectoria en ‘seles’

El arquero panameño Óscar Mcfarlane posteó ayer esta foto con la siguiente reflexión: “Gracias mi Dios por este don de ser selección de fútbol 11, fútbol sala y fútbol playa”. El jugador, que milita actualmente en el Tauro FC, de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), puede presumir que ha sido seleccionado nacional en tres equipo de diversas modalidades del fútbol.

Atletas pasan penurias en Argentina

Mientras Mario Pérez se da la gran vida comiendo sushi en Japón, los atletas juveniles panameños pasan hambre y angustia de no tener dinero en Buenos Aires, Argentina. ¡Qué mal ejemplo para los chicos!

No “confía” en Dely Valdés para dirigir a la ‘Sele’

El comunicador Álvaro Martínez escribió en Twitter: “Con todo el respeto, creo que Julio Dely debe ganar algo a nivel de clubes para volver a la Selección. No le tengo confianza para Catar 2022”. Pero, de igual manera hace una encuesta: “¡El pueblo manda! ¿Estás de acuerdo con el regreso de Julio Dely a la Selección? LIKE: SI RT: NO

No quieren igual DT en categorías

En la Copa Presidente, que arrancó ayer, hay quejas sobre que Pandeportes quiere deshacer el cuerpo técnico de equipos que sea el mismo en las categorías a jugarse (U15 y U18). Quieren 2 diferentes.

Siguen los viajes y en Pandeportes pasando trabajo la gente

Siguen las quejas de los funcionarios de Pandeportes, dicen que no se les ha pagado los viáticos de este año y mucho menos los de los juegos Codicader, pero si recibieron sus dineros las personas de fuera que contrataron para esa cita. No hay dinero, pero si hay plata para otros.