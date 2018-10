Caldo Deportivo de 11 de octubre de 2018

Tras la salida de Julio Dely Valdés, como técnico del Atlético Malagueño, su nombre volvió a la lista de posibles seleccionadores nacionales para Panamá para el proceso clasificatorio al Mundial Catar 2022. Así lo dejó entrever el vicepresidente de la FEPAFUT, Ramón Cardoze, en una entrevista en Somos La Sele, donde también señaló que no le gusta José Luis Pinto, pero si daría el visto bueno a Luis Fernando Suárez o a Dely Valdés. Amanecerá y veremos, ¿que pasó con Gary Stempel, no lo consideran?El púgil panameño Ricardo Núñez se mostró en un vídeo entrenando duro de cara a su combate eliminatorio ante el nica René Alvarado.La federada de judo, Estela Riley, felicitó a los atletas “Nemesis Candelo y Alexis Harrison y todo el equipo que estuvo detrás de estos momentos”, sobre su participación en Juegos de la Juventud 2018.La selección Sub-18 de futsal de Panamá intentará levantarse hoy (6:00 p.m.) de la derrota sufrida este martes (8-3) ante Egipto, cuando choque contra Eslovaquia en la tercera jornada del Grupo A de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina.San José Earthquakes hizo oficial ayer el palmarés de su nuevo director técnico, el argentino Matías Jesús Almeyda, exChivas, con un tuit donde mencionan: “El Pelado, El Ganador. [icono de trofeo].La FEPABA tendrá hoy una clínica deportiva en la cárcel La Joyita. La idea es llevar el baloncesto a cárceles como parte de resocialización.La Alcaldía de Panamá tendrá mañana un convivió de aquaerobics para ancianos en la piscina de San Francisco, de 8:30 a.m. a 12:00 m.d.Ayer llegó a su fin el curso RAP para árbitros y árbitros asistentes, organizado por el Departamento de Arbitraje de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) como parte del programa Forward de FIFA.Al karateca Héctor Cención se le cierran las puertas, ahora la empresa que lo iba a patrocinar le dio la espalda. ¿No irá al Mundial de Italia?La Asociación De Futbolistas De Panamá (AFUTPA) posteó ayer en sus redes: “Esperando la resolución por parte de @fepafut de la demanda presentada en contra del club @alianza y el nombramiento prometido por parte de @Pandeportes. El día de hoy se gestiona y confirma la participación de Fidel [Caesar] en la capacitación para el entrenamiento de categorías menores”.