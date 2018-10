Caldo Deportivo del 8 de octubre de 2018

El comunicador Juan Carlos Delgado posteó: “¿Esta es la clase de funcionarios públicos que nombran para ayudar al gobierno? Dice que invirtieron más 300 mil millones en el deporte. ¿Dónde está esa plata? Por favor señor presidente @JC_Varela”. Esto, en referencia, a lo dicho por el director de Pandeportes, Mario Pérez en una entrevista, en una emisora de radio, la semana pasada.





Pérez, acostumbrado a los errores

Y es que este año, Mario Pérez, arquitecto de profesión, que asumió la dirección de Pandeportes hace poco más de un año, no es ajeno a “errores”: dijo Playboy, en ves de playball en un juego de béisbol.



Tapia también se refiere a Pérez

El comentarista Juan Carlos Tapia también se sumó a las críticas contra Mario Pérez: “No puedo creer que no se haya dado cuenta del error que cometió 2 veces. Será que no se escucha cuando habla?”.

Reído de sus proyectos en deportes

El periodista Alexander Da Silva posteó: “Cuando te preguntan por las luces del Armando Dely y por los baños en el Muquita Sánchez...”. El exnadador Diego Castillo ‏retwitteó: “Cuando te preguntan si sabes como liderar el deporte nacional”. Esto sobre esta foto del director de Pandeportes, Mario Pérez, donde sale reído, durante su intervención, la semana pasada en una emisora de radio, para hablar sobre las obras deportivas que adelanta el actual gobierno.



Ahora, piden explicaciones de más

Tras la trastada de los 300 mil millones de dólares que según el director de Pandeportes se han invertido en el deporte en Panamá, ya salieron voces pidiendo un informe detallado que debe darse en la Asamblea.



¿Realidad o sólo una caricatura?

El Bokon Panama mostró el pasado viernes, en redes, su caricatura de la seman, titulada: “Humo blanco...”, haciendo referencia a negociaciones entre Afutpa y la LPF para mejorar las condiciones laborales de futbolistas.



Canchas en la total desidia

Sigue el abandono de las canchas y parques deportivos del corregimiento de Betania. Al parecer, estos cinco años, la junta comunal no le importó para nada el darle mantenimiento a las áreas.



LPB está elevando su calidad

La Liga Profesional de Baloncesto (LPB), en su cuarta temporada este año, ha demostrado que con una buena organización en los partidos, una promoción adecuada en los medios de comunicación y una alianza con los periodistas (política de puertas abiertas), se puede elevar el nivel del básquet local, tanto en lo deportivo como en el espectáculo de calidad.

Viene 8va y última válida de surf

El Club de Surf Juvenil e Infantil DST despide su serie de torneos 2018 y de su Selección Junior que nos representará en el Mundial ISA en Huntington, EE.UU., en Playa Teta (San Carlos) con la ‘Copa Súper Deportes’, el 13 y 14 de octubre. Cada categoría cuesta B/.25.00.



El CD Universitario vs. el Cáncer

En este mes [octubre] de la lucha contra el Cáncer de mama y próstata, el CD Universitario, equipo de la LPF, anunció que “lse medirá” ante esta enfermedad: “La prevención es una parte muy importante para solucionar el problema del cáncer”, señaló el club en redes sociales.



¿Acatarán negativa sobre el Rommel?

El presidente de la Fepafut, Pedro Chaluja, objetó el uso del estadio Rommel Fernández para un concierto de Romeo Santos, en noviembre. ¿Pandeportes le harán caso y no usará el coliseo para eso?



Beldagans Plus gana copa en natación

El equipo Beldagans Plus ganó recientemente la Copa Tigres del Mar 2018, al acumular 710 puntos, seguido del Club La Salle 200, con 591 puntos; y el Club Delfines Azules, con 582 puntos. En la primera edición de este torneo, realizada realizada en la piscina municipal de El Harino, Barrio Balboa, La Chorrera, donde participaron tritones y sirenas de: Club de Natación IJA, Alligators Colón, Club Los Dragones, Club Halcones Rojos, Club Acuático de Coclé, Club de Natación José A. Holguin, Club Real PC Veraguas, Club Atlético Nacional y el Team ISP Dolphins.



Una noche para autos clásicos

El taller Ayala Máquina tendrá el 11 de octubre, a las 7:00 p.m., los ‘Classics Night’, en La Inmaculada, de Calle 50. Será una noche de comelona de hamburguesas y autos clásicos de ensueño.