Caldo Deportivo de 5 de octubre de 2018

Nos enteramos por allí que la taekwondista panameña Carolena Carstens competirá en la 2018 World Taekwondo President’s Cup (G-2), del 13 y 14 de octubre, en el Westgate Convention Center de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, pero al parecer ella pagará su inscripción, pasaje de avión, alimentación y trasporte, porque en Pandeportes no tienen partidas para eso.Carlos Martans, del Tauro, dijo que se debe respetar al estadio Rommel Fernández como “lo que es, un estadio para fútbol”. Esto sobre el no uso del inmueble, por 20 días en noviembre, debido a un concierto.Mario Pérez, director de Pandeportes, habló en unas emisoras de Panamá sobre el avance en la construcción de estructuras deportivas. Ojalá hablará así con la gente del COP.El futbolista Nicolás Muñoz, del Isidro Metapán salvadoreño, fue parte de la celebración del Día del Niño en una escuela, donde según explicó el panameño firmó “el autógrafo más difícil”, cuando un niño le dio un lápiz ya desgastado y eso complicó la tarea de escribir.“Rechazan iniciativa ciudadana “Que declara de interés nacional el deporte y otorga incentivos fiscales....” Consideran que no tiene “viabilidad jurídica y dan a entender que Pandeportes hace una excelente labor”, posteó el exfutbolista Roberto Brown, gestor de este anteproyecto que presentó en la Asamblea.“El estadio ‘Flaco Bala’ tiene un 70% de avance y esperamos entregarlo a mediados del campeonato juvenil 2019. El Calvin Byron tiene un 87% , podría entregarse en 2019”, dijo Pérez.Los Sultanes de Monterrey, que maneja el panameño Roberto Kelly, venció el miércoles 7-6, a los Guerreros de Oaxaca en la final de la Liga Mexicana de Béisbol. La final continuará hoy cuando los Sultanes visitarán a los Guerreros. Será campeón el primero en ganar cuatro veces. Ahora está un juego por bando.Pandeportes se vanagloria de las canchas sintéticas de fútbol que está por entregar en varias partes del país y a algunas les llama estadios, pero hay gente que pide decirles por lo que son: “canchitas”Hugo Savinovich, excomentarista de WWE, anunció que desde ya se une a Global Wrestling Evolution (GWE) tras llegar a un acuerdo con Alejandro Pascual, gerente de esat empresa de lucha libre en Panamá, que lucha con el alias “Mr.Pascual”.