Caldo Deportivo de 3 de octubre de 2018

El comentarista deportivo José Miguel Domínguez provocó que el exseleccionado nacional de fútbol Blas Pérez reaccionara y hasta llegar a escribir en redes que sus comentarios ocasionarían que al comunicador lo agarrarán a golpes. Todo por preguntar ¿Quién en el “verdadero” presidente de la AFUTPA?”. A lo que Peréz defendió a Juan Ramón Solís, al decir que él “está poniendo el pecho por el bien de los jugadores”. Ojalá nadie tome las palabras del “Súperraton” de manera literal y golpeen al periodista. No llamen a la violencia en ningún sentido, por favor. Hablando se entienden.Gabriel Gómez posteó: “Hay gente que las redes le ha alimentado el ego de una manera impresionante. Hablan con la verdad absoluta. Hacen y dicen lo que sea, por conseguir un comentario o un like”.El DT Richard Parra‏ le respondió a Domínguez: “Recuerdo me cogiste de conguito escribiendo cada 8 días debía renunciar del Sporting... ¿pagado no se por quién? ¿sería por un directivo? Lo raro salí del Sporting y te contrataron de periodista del equipo. Mentira no es...Bochinchoso”.“Con una inversión de $1,1 millón, el Estadio de Fútbol de Pesé busca el desarrollo integral de nuestra juventud en la provincia de Herrera”. Eso dice Pandeportes, ojalá se haga luego el mantenimiento correcto.El Centro de Deportes de Contacto está a la espera que se construya. ¡Ojalá no llegue el otro gobierno (2019) y no se finalice este proyecto!Dicen que la contratación de periodistas y camarógrafos extras en Pandeportes depende de ser amigo del jefe de prensa de la entidad.Tal parece que la mala relación entre los jerarcas de Pandeportes y COP se refleja en eventos donde asiste Camilo Amado o atletas auspiciados por el COP. Dicen por allí que la prensa de Pandeportes no cubre nada de esos eventos.Dicen que hay unos dirigentes que se han pegado a Pandeportes, seducidos por “cientos” de razones para ganar elecciones deportivas.La esgrimista panameña Eileen Grench posteó un vídeo con el siguiente mensaje en redes: “Odio madrugar para entrenar antes de que empiece el trabajo. Odio a veces ir directo otra vez del trabajo al training, cuando sólo quiero tirarme a mi cama. Pero también se que tengo rivales profesionales que estan entrenando, y tengo que trabajar más duro y más inteligente para lograr mis metas. No voy a dejar que me ganen ellos, mucho menos mi propia pereza a las 6 a.m.”.