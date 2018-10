Caldo Deportivo de 2 de octubre de 2018

El pelotero colonense Edgard Muñoz volvió a usar las redes sociales para denunciar al presidente de la Liga de Béisbol de Colón, el diputado Miguel Salas para que le cancele el salario de la temporada 2017 y denunció un supuesto abuso hacia su esposa, que es funcionaria. En un nuevo comunicado el pelotero señala a Salas indicando que: “lo que menos puede uno esperar de un hombre que se vende como una persona que trabaja para su provincia, mandar a llamar a mi esposa, para amenazarla y decirle que soy un malagradecido”.“Pero ese que hoy insulta no es el mismo que vi como un buen amigo y dirigente”, escribió el pelotero Edgard Muñoz sobre Miguel Salas.Lpf_true posteó: “Si dan tantos boletos de cortesía, que al final o los regalan o los venden en $3-$4 afuera del estadio, no es mejor bajar los precios de los boletos y eliminar las cortesías y...”El 26 de julio de 2017 el alcalde capitalino y actual precandidato presidencial por el Partido Panameñista, José Isabel Blandón posteó: “Empezó la demolición de las antiguas graderías del Artes y Oficios para ceder paso al nuevo Complejo que será construido”.Modesto Villarreal‏ posteó: “Julio 2017 se tiraron abajo las gradas del estadio del AyO, el 1 de Octubre de 2018, ¿uds han visto como va eso? Ni la cancha, ni la pista de tartán, ni nuevas gradas están terminadas”.El expelotero Rod Carew, único panameño en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, cumplió ayer hoy 73 años de vida. Felicidades.En pésimo estado se encuentra la cancha de tenis que regenta la junta comunal de Cerro Viento. ¿Y el representante quiere reelegirse?Un internauta señaló que “a mi me ofrecio cortesías [para ver juego de la LPF] un man con un abrigo de Pandeportes, que lo veo más mal aún, de verdad todos los equipos deben ponerse duros con eso, ahora que se están reuniendo le solicito lleve ese punto a la mesa de trabajo por que de nada vale invertir en mercadeo con esta situacion!!”Felipe Borowsky, del Costa del Este, posteó‏ “tendré que ver, ayer vi un tipo vendiendo boletos (muy mal eso), voy ver que se puede hacer”.El Deportivo Tapita‏ posteó: “170 de 191 personas opinan que la entrada de la LPF debe costar $4 o menos...pero bajo el liderazgo del colombiano Daniel Fernández la entrada está en $6 y después se preguntan porque sólo se venden 20 boletos”. Otro internauto escribió: “Pero no quieren bajar los precios de entrada. Quien los entiende Asistencia de los partidos disputados el domingo, de la 11 jornada del Apertura 2018. Rommel Fernández: 553 fans para el Costa del Este 2-0 al Árabe Unido; y en el 'Cascarita' Tapia: 444 fans, para el Alianza 0-1 Tauro FC.