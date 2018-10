Caldo Deportivo del 1 de octubre de 2018

“Para aliviar los tranques de autos en la capital se promoverá la cultura de la bicicleta a través de ser Panamá, uno de los países de América en tener un alcalde de la bicicleta”, señaló Juventino Quiroz, quien ocupa ese cargo. “Por lo que cualquiera, puede usar bicicleta e ir al trabajo en bici, porque nuestra mancha urbana, sólo se limita hasta los 20 kilómetros, lo que sería una opción para los ciclistas, siempre y cuando haya espacio”, recalcó.



Promoverán el uso de la bicicleta

La semana de la bicicleta se celebrará la última semana de cada mes de enero, esto ya está reglamentado en la ley de Movilidad Urbana. En ese tiempo se hará docencia sobre la cultura del uso de la bicicleta.



Bicis plegables para el transporte

El uso de bicicletas plegables, que se pueden doblar y llevarlas en el Metro, podría ser una alternativa para los amantes del ciclismo en la ciudad de Panamá. Sólo falta que la Policía y el Metro no se opongan.





Se viene un torneo 3x3 del baloncesto en silla de ruedas en ciudad capital

Por tercer año consecutivo se realizará el torneo de baloncesto sobre sillas de ruedas de la Asociación Panameña de Deportes sobre Silla de Ruedas (ASPADESDER) 3VS3 2018. La cita será los días 5 y 6 de octubre, en el gimnasio de 5 de mayo (Club de Leones), a partir de las 5:00 p.m.

Los organizadores esperan contar con la asistencia de los fanáticos, para que apoyen al equipo favorito. Una iniciativa que deben respaldar todos.



Río Abajo tiene 2 meses de deuda

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa) exigió el pasado viernes a la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) que sancione al Río Abajo FC, equipo de la Liga Nacional de Ascenso (LNA), que le debe dos meses de salario a sus jugadores.



Damas escalan en ránking FIFA

La selección femenina de fútbol de Panamá ocupa la posición 66 del mundo. Las dirigidas por Víctor Suárez ascendieron 75 puestos en ese ránking (antes estaban en el puesto 141), según la FIFA. El mayor ascenso en los últimos tres meses para un equipo canalero de damas. Este año, la selección ha jugado 7 partidos: 4 ganados, 2 empates y una derrota, con 16 goles a favor y ocho en contra.



Sintéticas deben quedar atrás

El preparador de porteros, Ángel Williams, cree que en Panamá se debe cambiar el césped artificial por el natural, luego que el pasado jueves el Tauro terminara muerto contra el Motagua en Honduras.



Celebrarán Día del ciclista en Panamá

El próximo 28 de octubre se celebrará el día del ciclista en Panamá, en memoria del atleta Gerardo Baúles, quien murió hace 5 años al ser atropellado en Veraguas, por un conductor que se fugó.



¿Tendremos piscina para fin de año?

Pandeportes, después de días de incógnitas, informó la semana pasada, los avances de la remodelación de la Piscina Olímpica Adán Gordón. Según la entidad, las obras están al 76% de construcción.





Más caro y menos resultados

El Deportivo Tapita posteó en redes: “En Honduras ponen los partidos a 2 dólares y miren los resultados [Tauro perdió ante Motagua]...Acá en Panamá los mas congos de Fepafut le pagan un platal al colombiano Daniel Fernández para que venga a cobrar 6 dólares en la LPF y al final sólo se venden 20”.



Rodríguez quiere ver coliseos llenos

“Que cantidad de aficionados en el partido Motagua vs. Tauro, espero antes de morirme ver los estadios así en partidos en Panamá”, publicó el pasado jueves el exseleccionado nacional Carlos Rodríguez.



Brown promete mucho en el Sporting

El exfutbolista panameño Roberto Brown se unió la semana pasada al proyecto Deportivo y Social del Sporting San Miguelito en calidad de Director Ejecutivo del club. “Vamos a intentar a promover nuestros mejores jugadores en el fútbol internacional. Vamos ayudar a los jugadores a prepararse, no sólo en lo deportivo, también en lo académico. Buscaremos alianzas público-privadas con entidades gubernamentales y universidades privadas para que nuestros jugadores puedan terminar su bachillerato y si es posible ingresen a la universidad y no vamos a descuidar la parte deportiva tampoco”, dijo Brown.



En busca de más apoyo para atletas

Los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales se realizarán del 8 al 21 de marzo de 2019 y nuestro país será representado por 40 atletas. Y la organización en Panamá suma a más aliados.