Caldo Deportivo del 28 de septiembre de 2018

Ya se está paseando por los medios

Henry Pozo, presidente del Comité organizador de los Juegos Centroamericanos de Panamá 2022 ya empezó su periplo para hablar con los medios de comunicación locales y explicar un poco sobre cómo se hace para que el evento sea una realidad en Panamá. Ojalá se pase pronto por el diario Metro Libre, dónde tenemos muchas interrogantes, en especial por la reciente pelea entre COI, COP y Pandeportes.

Adán Gordón sigue en paso lento

La construcción de la piscina Adán Gordón está con retraso y según se puede apreciar no es algo que estará listo para finales de este año. Dicen que los trabajadores de la obra se la pasan sentados. Ohh...

Pandeportes le debe al COP

Pandeportes aún le adeuda los dineros de los pasados Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018, según Camilo Amado del COP. La pregunta es ¿tendrán fondos para saldar esa deuda?

Un estadio modelo para la LPF

El comentarista deportivo panameño Gabriel Castillo posteó en redes unas imágenes conceptuales de un proyecto de un estadio de fútbol en Costa Rica, con el siguiente mensaje: “Costa Rica nos saca ventaja, es un país con un fútbol bien pensado la @ldacr [Liga Deportiva Alajuelens] ese prepara para construir un estadio no muy grande <25 mil aficionados>, pero ultra moderno, su costo 25 millones de dólares #disfrutatufutbol”.

Atletas esperan coliseos deportivos

La comunidad deportiva espera que el Comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el 2022 pueda lograr conseguir los fondos para construir las estructuras deportivas.

Yoga y SUP se mezclan muy bien



Las clases de SUP y yoga están tomado fuerza. El domingo se realizará una de estas desde las 7:30 a.m. y otra a las 4:00 p.m., en Veracruz. Más información en el contacto vía WhatsApp: 6746-1519.

“A ganar sin otra opción”: Peralta

El federado de baloncesto Jair Peralta confía en que Panamá pueda ganar sus dos juegos clasificatorios para China 2019. Esperemos que el jugar en casa, los motive a triunfar, sino no vamos.

¿Un circuito SUP en la capital?

En redes sociales se encuentra ya casi todo. Y con las lluvias re cientes que han inundado varias calles en la ciudad de Panamá, algunos curiosos internautas crearon un flyer para promocionar un nuevo circuito de stand-up paddles (SUP) en la vías Argentina, España y Nacional, que según señala el documento, es cortesía de la Alcaldía de Panamá. Ajoooo...

Adivina dónde está Crespo

El nadador panameño Edgar Crespo posteó ayer en redes sociales una adivinanza o más bien un juego tipo ¿dónde está Wally?: “Adivina....cuál de todos soy y en qué carril estoy saltando? Guess....what color of swimsuit do I have and what lane am I diving in?”.

Futbolistas ecuatorianos apoyan a panas

La Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) posteó ayer en redes sociales un mensaje donde señala el apoyo a la AFUTPA y a su presidente “en el propósito de lograr un trato justo a los futbolistas panameños”. Lo curioso es que el exDT de Panamá, Bolillo Gómez, es ahora el técnico de la selección de Ecuador.

Felicitan a dirigente del sóftbol nacional

La Federación panameña de sóftbol (FEPASOFT) felicitó ayer a su presidente Danilo Velasco: “un gran hombre quien ha dedicado gran parte de su vida al desarrollo e impulso del sóftbol en el país”.

Sub-20 de fútbol jugará ante Cuba



La selección sub 20 de Panamá enfrentará a su similar de Cuba el lunes y miércoles de la próxima semana en el estadio Rommel Fernández. "Los partidos ante la selección cubana son parte de la preparación de cara al Campeonato Sub-20 de Concacaf", informó Fepafut en su comunicado. Estos duelos buscarán dar ritmo de competitividad al conjunto comandado por el técnico Jorge Dely Valdés, abunda la nota. El primer compromiso será a las 4:00 p.m. y el segundo a las 8:00 a.m., ambos se jugarán a puerta cerrada, por lo que no se permitirá acceso a la afición, medios de comunicación y otros.

Pupilos de Dely Valdés están listos

Panamá quedó en el grupo D del clasificatorio sub-20 de Concacaf, del 1 al 21 de noviembre en la Academia IMG en Florida, junto a Canadá, San Cristóbal y Nieves, Guadalupe, Dominica y Martinica.