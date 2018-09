Caldo Deportivo de 27 de septiembre de 208

Se dice que 4 federaciones que apoyaron a la actual directiva del Comité Olímpico de Panamá (COP) en las pasadas elecciones, podrían cambiar de parecer ahora. Esto ocurriría si algunos de los candidatos (que se oponen a Camilo Amado) a dirigir estas 4 federaciones ganan las próximas votaciones internas y así favorecerían a otra nómina para obtener el control de la directiva del COP en el periodo 2018-2022.El 6 de octubre, se realizará el primer “Demo Race de Dragon SUP by @redpaddlepanama”, en Playa Venao, Veracruz, a las 11:00 a.m.El estadio de San Cristóbal está casi listo para su entrega. Ya circulan fotos del buen nivel que tiene esta estructura, que será la Casa del Atlético Chiriquí y para disfrutar del buen fútbol chiricano.La Liga De Lucha Olímpica de Veraguas anunció la realización del XVIII Torneo Internacional de Lucha Olímpica Eduardo Campbell in Memoriam, en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena de Santiago de Veraguas, los días 29 y 30 de Septiembre, a las 9:00 a.m.Carolina Cermelli nos estará representando en natación en lso Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires y el Comité Olímpico de Panamá posteó un vídeo de la sirena donde ella invita a apoyarla.La construcción del Centro de Deportes de Contacto en Pandeportes todavía no ha empezado y ya faltan 3 meses para finalizar el 2018.Al fin la administración de la Cinta Costera inició la reparación de las cercas de las canchas de voleibol y básquetbol del área recreativa.Roberto Kelly, manager de Sultanes, dio un discurso a sus jugadores tras el bicampeonato de la Zona Norte: “No importa quien sea el rival, tenemos que creer en este equipo. Si jugamos como en la final como jugamos ahora, nadie nos va a ganar. Vamos a celebrar”.Tao Rodríguez se encuentra en Perú para participar del Pro Junior Lobitos confirmado por WSL, para poder clasificar en Junior de TaiwánLos Sultanes de Monterrey y su técnico panameño Roberto Kelly, ganaron el título de Campeones de la Zona Norte en el Béisbol Mexicano y ahora jugarán la Serie del Rey. Monterrey superó en 5 partidos a los Acereros de Monclova, incluyendo la final 9 - 5 para alcanzar su bicampeonato. Los Sultanes ahora esperan al ganador de la Serie de Zona Sur