Caldo Deportivo de 26 de septiembre de 2018

Tras la renuncia de Armando Polo como jugador del Tauro FC, sus excompañeros Jesús González y Enrico Small hablaron: González dijo que “el equipo está unido. Él [Polo] se sentía incómodo y hay que respetar su opinión, el equipo está motivado, con tres victorias al hilo”. Small dijo que no sabe que ocurrió. Le dije [a Polo] que no se vaya, yo respeto su posición y me siento triste que me haya abandonado. No sé si el tiene problema con alguien en el camerino. Esto es una familia”.Si no quería seguir en el equipo es su decisión y se la respeto. Me dijo que el problema no era conmigo", acotó Saúl Maldonado, DT del Tauro.La liga de Flag Football y contact en el distrito de Chame está creciendo en este sector del Oeste de Panamá, lástima que no tienen instalaciones correctas para su desarrollo. Juegan casi en el monte.Atletas del Equipo Beldagans Plus, de Panamá, compartieron con la nadadora y medallista olímpica estadounidense Megan Romano durante su visita a Panamá, en un evento que buscó enriquece de conocimiento y experiencia los nadadores nacionales.La abanderada de Panamá para los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, Némesis Candelo, ultiman detalles de su preparación en la competencia en los -48 kgs. Los juegos arrancan el 6 de octubre.En el sector de Betania, parece que la junta comunal se ha olvidado que existe una cancha de fútbol cerca del edificio Tuira. No ha arreglos.Al fin, Pandeportes adecuó la sala de esgrima para que los atletas de este deporte puedan usarla y no tener que alquilar o pedir prestado.El Comité organizador de los Juegos Centroamericanos 2022 informó que ayer se reunió con dirigentes del club ecuestre metropolitano para “estudiar los posibles escenarios de esta disciplina en los Juegos #Panama2022. Otro deporte que gana con este gran evento”.La Academia CAI anunció su primer torneo: la Copa Amistad, que se realizará el 6 de octubre en su centro de Río Congo, en La Chorrera.San José Earthquakes está ya eliminado de la contienda de los playoffs 2018 de la MLS, con un temporada en la que de 30 partidos, solo ha obtenido 20 puntos. El volante panameño Aníbal Godoy, referente del equipo estadounidense dijo a AS USA que “es difícil, lo confieso. Es difícil y es la primera vez que me encuentro en una situación así”.