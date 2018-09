Caldo Deportivo de 25 de septiembre de 2018

El delantero del Tauro FC, de la LPF, Armando Polo, anunció ayer en Somos LaSele, que ya no es más jugador del equipo taurino, debido a “algunas cosas” que ocurrían en el camerino: “Les deseo lo mejor. Y a los compañeros, que hagan todo lo posible para levantar la institución, porque es una buena institución. No me sentía a gusto en el grupo, porque veía ciertas cosas con ciertos jugadores. Se notaban mucho las diferencias, no me gusta estar incómodo y no puedo trabajar así. Había una desunión”.La LPF publicó ayer la asistencia de los 3 juegos del domingo por la fecha 10 y en 2 de ellos hubo más cortesías que boletos pagados.Que malos son algunos internautas que hicieron una “perversa” comparación entre el delantero del Costa del Este FC, Boris Alfaro, con el nuevo logo de la LPF, pues parecen tener el mismo peinado“Este el XI mundial. Un total agradecimiento a todos nuestros afiliados por ser parte de las votaciones para el FIFA & FIFPRO World 11, aquí les dejamos los ganadores del 11 Ideal a nivel mundial”, posteó la Asociación De Futbolista De Panamá (AFUTPA).La embajada de Holanda en Panamá publicita una pista experimental para bicicletas hecha con plástico reciclado que abrió en Holanda. Ojalá los municipios de Panamá tomen nota y copien eso.El Árabe Unido inicia hoy (4:00 p.m.) en el ‘Cascarita’ su preparación para la vuelta de la semifinal de la Liga Concacaf ante el Herediano.El clima político en el país ha detenido todo proyecto en las comunas y eso ha afectado a la aplicación de la ley de ‘Movilidad Urbana’.El nadador panameño Edgar Crespo escribió ayer en redes: Sonríele a la vida y da gracias por ella! Tienes una nueva semana para luchar por lo que deseas! Smile and be thankful for your life! You have a new week to fight for your…”.En Pandeportes se les paga a los comunicadores externos, pero no así al equipo de prensa de la entidad, que trabajaron en los Codicader.El futbolista panameño Michael Murillo, de los New York Red Bulls, fue elegido entre los 11 latinos de la jornada pasada en el fútbol de la MLS, de EE.UU., por el diario AS: “90 minutos de sólido trabajo defensivo para maniatar a la ofensiva de Toronto. No aportó en ofensiva pero mantuvo a raya a Janson y Altidore”.