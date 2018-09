Caldo Deportivo de 20 de septiembre de 2018

Un fan ofrece consejos para mejorar asistencia

El internauta Jaime Johnson, fan de la LPF, posteó en redes sociales una recomendación para que se eleve la asistencia a los estadios: “El problema de asistencia no es el precio de los boletos, es el arraigo que no siente el panameño hacia el fútbol. Hagamos un ejercicio, toma una fecha y pon todas las entradas gratis y te aseguro que no se excederá la mejor entrada que se lleva hasta hoy!”

Boxeo amateur en Los Libertadores

La Federación de Boxeo Olímpico informó que el sábado se realizará una función de boxeo olímpico en Los Libertadores desde las 2:00 p.m.

Ciclistas tendrán curiosa campaña

Hoy, desde las 7:00 a.m., los ciclistas saldrán a la calle con la campaña “ahora si me ves”. #ahorasimeves. Puedes seguir el recorrido en www.greenalp.com /RealtimeTracker/index.php.

Concurso de foto de torneo taekwondo

El Torneo Interclubes Taekwondo Panamá anunció un concurso de fotografías en Instagram, cuyo premio es la inscripción gratis a este torneo que se realizará el 28 de octubre en la Arena Roberto Durán, y convoca a atletas desde la categoría pre-infantil a adultos.

Crespo anima a los atletas Codicader

El nadador Edgar Crespo escribió: “Felicidades a todos los atletas en el CODICADER 2018, especialmente a los de natación!! Buen trabajo!! Así también comencé mi camino hacia los Juegos Olímpicos!!””

Panamá da cátedra en béis regional

La novena del colegio Segundo Familiar Cano de Herrera se coronó en el béisbol de los Juegos Codicader 2018 representando a Panamá.

Demuestra tu mejor técnica al correr

Cutarra Runners tendrá este sábado, desde las 4:00 p.m. un “SocialRun” en Running Balboa de Albrook Mall. Habrá premios.

Requerimientos según Brown

“Para optar a presidente de la a mi modo de ver requiere: Buena preparación académica. Vasta experiencia en administración de la cosa pública. Buen léxico (orador). Buena presencia (vestimenta). Etica y Valores Fundamentales”. Es el mensaje de exfutbolista Roberto Brown.

Ajedrez del Oeste coronó a campeones

El club de ajedrez de Panamá Oeste, Royal Chess Club, felicitó a los ganadores de la Copa 12 de Septiembre. Hay buen nivel en el Oeste.

Pelea vieja deja sin DT al Herediano

El pleito que tuvo en 2015, en el estadio Maracana, en Panamá, el DT tico Paulo César Wamchope le negará hoy (ida) y la vuelta, dirigir al Herediano en semis de la Liga Concacaf, contra el equipo panameño, el Árabe Unido. ¡Que causalidad! Al estratega, que en ese entonces era DT de la selección mayor tica, aún le quedan dos partidos de suspensión por aquel acto, que en principio eran 6, pero se le redujo a dos.