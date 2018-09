Caldo Deportivo de 19 de agosto de 2018

Texto e imagen, cada una por su lado

Ayer, el equipo de prensa de Pandeportes inicialmente mando un comunicado a los medios de comunicación titulado: “Panamá se va arriba en el medallero del Codicader 2018”, junto con una foto de la tabla de posiciones (ver derecha) y el mensaje “la delegación panameña consiguió el liderato del medallero general tras lograr seis medallas de oro en la natación en la jornada de este martes”. Pero, la imagen señala que Panamá va tercero, luego mandaron otro comunicado con la rectificación: Panamá tiene 20 presas de oro y 45 medallas en total. ¡PLOF!

Boliche no tendrá su sede en el 2022

La construcción de una bolera no está contemplada para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022, cuya sede será Panamá.

Acaba de llegar y ya lo critican

Ya en redes sociales, en varias cuentas de fanáticos del fútbol local, en especial los aficionados a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) hay quejas por la contratación del tico Joseph Ramírez: “¿Director de fútbol de la FEPAFUT? ¿Otro puesto inventado?”, eso dicen.

Le duele no vestir la “Roja sin mangas”

El canastero Michael Hicks aseguró que le duele no vestir la camiseta de Panamá. El nuevo refuerzo de los Universitarios para la LPB no jugó el lunes ante EE.UU. y estaría regresando a Argentina, luego del 15 de octubre para reintegrarse con su club, San Martín de Corrientes.

Torneo de fútbol integra a chicas

En Promesas del Oeste 2018 también tenemos un espacio para las princesas de la cancha. Es importante para nosotros como organización apoyar el crecimiento en el fútbol femenino en el Oeste.

A trabajar sin cobrar en Pandeportes

Rumores en los corrillos por la ciudad Irving Saladino: Llegaron los CODICADER y jamás se le pagó la deuda a los del equipo de prensa de Pandeportes que deberán cobrar hasta enero de 2019. ¡Horror!

Tiempo de evolucionar en el deporte

Los federados y atletas de Panamá abogan porque Pandeportes sea una autoridad del deporte a nivel nacional que tenga más recursos y poder de decisión para ayudar a los deportistas del país.

Gimnastas panameñas clasifican a Juegos Panamericanos Lima de 2019

Las gimnastas panameñas Victoria Castro y Ana Laura Wong clasificaron a los Juegos Panamericanos de 2019 (26 de julio al 11 de agosto), al superar a las competidoras de Ecuador y Bermudas en la clasificación general en el Panamericano, en Lima, Perú, realizado el pasado fin de semana.

Sala de esgrima en el abandono

La esgrima está en el abandono en la ciudad deportiva en Pandeportes, ya que tiene tiene años sin restaurar la sala de esgrima.

Insiste jugar de local el 4 de octubre

El directivo del Costa del Este FC (equipo que juega en la LPF), Felipe Borowsky, está muy activo en redes sociales y el lunes pasado publicó un mensaje referente al partido la Jornada 8 de la LPF ante Universitario, debido a que el estadio Rommel Fernández no se está disponible para su utilización el día 19: “Desde ya les dejo público, se va jugar el 4 de octubre, porque el Universitario es local. Si fuéramos local jugaríamos este jueves en el Cascarita [Tapia]. No voy dejar que hagan lo que les da la gana. Las cosas tienen que ser como son. Y jamás me van a callar”.