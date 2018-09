Caldo Deportivo de 17 de septiembre de 2018

¿Los preparativos cuándo arrancan?

Buenos Aires, en Argentina, ya avanza en los preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud (en octubre). Al igual que Barranquilla, en Colombia, y Cochabamba, en Bolivia, se prevé un espectáculo de primer mundo, tanto en instalaciones, organización y nivel deportivo. Pero, en Panamá, parece que nada de eso se ha pensado para los Centroamericanos de 2022. “Faltan 4 años”, dicen los organizadores hasta ahora.

Tenistas sin un espacio en Chorrera

Los pocos tenistas de La Chorrera piden que se vuelva a habilitar un espacio en el complejo Daniel “Ñelo” Montilla, en El Harino, pues la cancha que había allí está llena de maleza y con basura y hierros.

Casi $30 mil para obra en 90 días

La Alcaldía de San Miguelito anunció que mejorará instalaciones de cancha multiuso en La Felicidad. “Prioridad: Desarrollo de proyectos y programas para incentivar el deporte entre los jóvenes”, dijeron.

Mezclarán el crossfit y el Stand Up Paddle (SUP)

SUP REPUBLIC tendrá el domingo 23 de septiembre su primera actividad en la cual el Crossfit y el Stand Up Paddle se unen para un día de WODs. “El evento es en celebración al aniversario de @thelabpanama y está abierto a todo el público. Sin jueces. Sin presión. Sólo una competencia en la cual te invitamos a dar lo mejor de ti”, anunciaron.

Para más información sobre costos, rutinas y horarios, llamar a los teléfonos 6746-1519 o 389-5476.

Sóftbol se reactiva con campeonato

FEPASOFT‏ anunció que ya tiene todo listo para el Campeonato Centroamericano de Sóftbol masculino, del 4 al 8 de octubre, en el estadio El Carate, Las Tablas, con la participación de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá y como equipo invitado Ecuador.

Once surfistas necesitan $15 mil

El Club de Surf Juvenil e Infantil DST "Discovering Surfing Talents” y el Panamá Surf Team Jr. siguen en la búsqueda (colecta) de fondos para que la selección Jr. pueda ir a representar a Panamá en el Mundial ISA World Junior Championship, que se celebrará del 26 de octubre al 5 de noviembre, en Huntington, EE.UU. Necesitan más de $15 mil.

El béisbol pagó a los peloteros U12

La FEDEBEIS entregó el pago del primer semestre de la beca, por un año, que tendrán los 18 peloteros del equipo campeón que jugó el Panamericano U-12 de 2017 en Managua, Nicaragua. $75 cada uno.

¿Otro colombiano para el banquillo?

El periodista Álvaro Martínez lanzó una encuesta picante: ¿Qué te parece Leonel Álvarez cómo candidato a técnico de Panamá? Álvarez es colombiano y pretendido por Honduras y el Atlético Nacional.

¿Ahora piden regreso de los viejitos?

El pobre papel que dejó Panamá ante Venezuela, al perder 2-0 en casa ha abierto el debate entre los fans de la ‘Sele’ sobre si era el momento del retiro de Gavilán, Penedo, Blas, Tejada o de Baloy. ¿Que pasará?

Promociona becas deportivas I

“Si conoce algún joven futbolista graduado o por graduarse este año, que le interese participar en un ‘Try out’ para obtener una beca deportiva en universidades de USA y Canadá. Pronto iniciaremos entrenamientos. P.D. Habrá uno también para jovencitas en el mismo país”, posteó el exfutbolista Roberto Brown, en redes sociales.

Promociona becas deportivas II

Algunos centros que participarán en el ‘Try Out’ en Canadá en mayo 2019: USA: University of Central Florida, William Woods University, University of New Hampshire, de Canadá: McGill y Ottawa University.

El Torneo Interclubes Taekwondo Panamá regresa para coronar

El Torneo Interclubes Taekwondo Panamá convocará el próximo 28 de octubre, en la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, ciudad de Panamá, a los mejores exponentes de esta arte marcial, desde pre-infantil a adultos. Más cuando el país le ha ido excelentemente bien en esta disciplina a nivel internacional y en competencias regionales, en especial con la multipremiada atleta Carolena Carstens. Para más información e inscripciones en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. .

Mirambel con puesto en ANEFF

La ANEFF, la Academia Nacional de Entrenadores de Fútbol, anunció a Manolo Mirambel, expresidente del Sporting SM, como nuevo director de Proyectos Internacionales: “Se incorpora a nuestra escuela”.