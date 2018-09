Caldo Deportivo de 14 de septiembre de 2018

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Roberto Brown posteó ayer en su cuenta de Twitter ‏@bobydelcielo un “gran” consejo: “Tips para hoy. Elige bien tus batallas no todas las ganarás. Hay luchas que ni siquiera merecen tu atención Esfuérzate hoy un poco más que ayer. Aprende todo lo que puedas. Entraste a este mundo sin nada y sin nada saldrás de él. Dios nunca duerme búscalo y lo encontrarás.”Por allí hay una campaña para que ‘Gavilán’ Gómez regrese a la Sele y juegue los amistosos del mes de octubre ante Japón y Corea Del Sur.El “Deportivo Tapita‏” tenía ayer una curiosa encuesta en su cuenta de Twitter @deportapitapty: ¿Qué les parece el trabajo del presidente de @LPFpanama el colombiano Daniel Fernández? ¿Ustedes ya votaron?Este fin de semana se realizará el VI Campeonato Nacional de Coleo, organizada por la Asociación Panameña de Coleo, en el Centro Recreativo Bonanza, en Santa Rica, La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Aún no sabemos si a esto se le puede llamar un deporte.Kristine Jiménez posteó ayer: “Últimos entrenamientos antes de partir hacia el Mundial de judo que será en Baku,🇦🇿 Azerbaiyán, la próxima semana...Dará inicio el día 20, y yo compito día 21...”.El presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amado, dijo que no tiene asperezas con Pandeportes, sólo quiere un acercamiento.Nuevamente los revendedores de boletos volvieron a decir presente para el partido amistoso entre Panamá y Venezuela este martes.Felipe Borowsky, del Costa del Este FC, hizo cálculos de la nueva jornada de la LPF: “Sigue nuestra liga, partidos candela. Domingo CDE vs Alianza. Si gana CDE se queda con el segundo lugar. Si gana Alianza puede ser primero, si pierde Santa Gema. Hay q seguir sumando y que sea de 3 ahora”.La Academia CAI lanzó una “súper promoción empresaria, para que las compañías puedan unirse alProyecto CAI:”.Club de Surf Juvenil e Infantil DST "Discovering Surfing Talents" informó que “la Secretaria para la Prevención de la Delincuencia Juvenil del Ministerio de la Presidencia SEPRED, cumpliendo con su compromiso de integrar en sus planes y programas a jovenes talentosos de distintos deportes, en este caso el Surf, hizo entrega al Club de Surf Juvenil e Infantil DST tres tablas de Surf para beneficiar a surfistas con dificultad para obtener esta importante herramienta deportiva. La entrega fue realizada por Manuel Salazar - Secretario Nacional.