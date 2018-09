Caldo Deportivo de 13 de septiembre de 2018

El defensa y capitán de la selección de Panamá, Román Torres, cumplió el sueño de Ian Maxwell, un niño de 4 años que padece de insuficiencia renal crónica. El pequeño que soñaba con conocer a ‘El Mazinger’ y a su compañero Fidel Escobar, lo hizo el pasado domingo durante el entrenamiento de la ‘Sele’, pero este martes, en el partido contra Venezuela,Torres decidió salir a la cancha junto a él.Los luchadores de la GWE tendrán su ‘septiembre negro’ este 16 de septiembre en su gimnasio en vía Transístmica, desde las 4:00 p.m.La esgrimista panameña Eileen Grench, medallas de plata y oro este año en varias competencias internacionales, posteó ayer en redes sociales, un vídeo donde se muestra entrenando y el mensaje: He vuelto.#Justdontquit#justdoit.Este 15 de septiembre durante el torneo "Discovering Surfing Talents" se conmemorará el día Mundial de la Limpieza. “Únete y se parte de esta actividad organizada por el Club de Surf de Panamá Este. La cita es en Playa Teta, a las 11:00 a.m. Más de 150 países participan.Tras el final de la victoria venezolana sobre Panamá en el amistoso en el Rommel, un grupo de chamos y chamas recogieron la basura en las gradas. El gesto fue aplaudido por muchos en las redes.El exDT de Panamá Bolillo Gómez, ahora con Ecuador, volció a criticar a la prensa: "Hay periodistas que no tienen cómo hablar de fútbol".La sala de esgrima en Pandeportes sigue cerrada. Los esgrimistas deben buscar sitios privados para poder entrenar, y pagar por estas instalaciones. Ellos y sus entrenadores piden a Pandeportes su espacio.El periodista de RPC, Rony Vargas y su colega de TVMAX, Ricardo Icaza, jugarán el 15 de septiembre el partido “Taquilla X La Paz” en la cancha Punto 23, ubicada en Costa del Este.Este sábado 15 y domingo 16 se realizarán las semifinales y finales, respectivamente, del Torneo Abierto de Tenis Copa Wilson. Las canchas duras del Club de Golf de Panamá serán los escenarios.El Comité Olímpico de Panamá(COP) invita a todas las personas que desean ser voluntario de los JJ.OO. de Tokyo 2020 pueden conseguir más información sobre las aplicaciones en el link de web: buff.ly/2xbSGsL. Las aplicaciones estarán abiertas el próximo 26 de septiembre y según el COP, son una gran oportunidad para todos aquellos que sueñan en estar en las olimpiadas.