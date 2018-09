Caldo Deportivo de 12 de septiembre de 2018

La arquera de la Selección Nacional Sub15 de Panamá, Marivi Morales posteó ayer en su cuenta de Twitter @MariVipty: “El fútbol panameño no es solo #LaSele yo AMO a mi Sele pero las categorías menores, la @lff y la @LPFpanama también somos futbol!!!! Solo hay que apoyarlos mas y meterles @PromesasdelO @Lasaguilasdepty @fepafut”.Nuestro presidente panameño ni otra autoridad se ha pronunciado como lo hizo el mandatario salvadoreño sobre los atletas CODICADER.El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, motivó ayer a la delegación que competirá en los Codicader a revalidar el título en dicha competencia en la que país ha sido campeón desde el 2014.La judoca panameña Kristine Jiménez posteó ayer en redes un corto vídeo donde se le ve realizando una dura rutina de entrenamiento. “Un poco del Físico del martes. Burpees + ligas 5 a 0. #Vamos [bandera de Panamá]”, escribió la medallista de oro.El Movimiento de Ciclistas en las Calles de Panamá está preocupado por la inseguridad vial que se ha tomado áreas capitalinas, como la Cinta Costera, donde han atropellados ciclistas y peatones.Varios boxeadores de Curundú deberán ir a entrenar al gimnasio de Barraza, mientras les construyen el nuevo gimnasio de ese sector.El domingo 16 de septiembre (7:00 a.m.) será el cierre del Circuito SUP Race 2018 y la Copa @vitaminshoppepanama, en Playa Venao, Arraiján.Los juegos CODICADER arrancan este viernes en Panamá, por lo que dicen que el jefe de prensa de Pandeportes está “desesperado” buscando fondos para contratar a personal de medios. Mientras que el equipo de prensa de la entidad, que él tiene, dicen, que no se le pagarán viáticos y ellos trabajarán en la justa. ¡Que injusticia, ¿no?!El comentarista deportivo Daniel Alonso posteó ayer: “Dirigentes del boxeo panameño. Ahora que se nos fue Monchi Manzanares de este mundo terrenal, quiero honrar su memoria distinguiendo a otros dirigentes que, tal como él, dirigieron la Comibox de Panamá. Varios de ellos aparece en esta foto. De izq. a derecha Alberto Guerra (actual subdirector de Pandeportes), Harmodio Cedeño, Rogelio Pérez, Jimmy Salas (actual presidente), Manuel Virgilio Aizprúa, Julio Shaik (qepd) y Rolando Marco Hermoso. — con Alberto Guerra, Jimmy Salas y Rolando Marcos-Hermoso”.