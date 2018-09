Caldo deportivo de 11 de septiembre de 2018

La Asociación de Futbolistas de Panamá (AFUTPA) posteó en redes sociales ayer: “Por gestión de la Asociación y los jugadores de la Selección Nacional, se hace entrega de un aporte económico a Fidel Caesar, para su proceso de recuperación, mientras se define su estatus con el club y el nombramiento en Pandeportes”. El jugador se lesionó el cuello en un encuentro de la LPF este año.Pandeportes anunció que tiene todo listo para los Juegos Codicader 2018, y pide apoyo a los atletas, pero ¿su personal trabajará de más?El patinaje deportivo es marginado de los recursos tanto económicos como logísticos de Pandeportes. A pesar de ser una disciplina que esta en el ciclo olímpico, denunciaron sus dirigentes nacionales.Estela Riley, federada de judo y parte del Comité Olímpico de Panamá posteó en redes fotos del estado de las instalaciones de los Juegos Panamericanos, Lima 2019, con el mensaje sobre los juegos: “avanzas de gran forma Asamblea de ‘Panam Sports’ 2018 en Lima”.El nadador Edgar Crespo posteó: “Comenzando la semana!! Feliz lunes!! No te rindas aunque el camino sea difícil!! Starting my week!! Do hoy tive up, even though the difficulties in the journey!!”.La mascota Jumping encestó el balón de la media cancha yen el medio tiempo del encuentro entre Panteras y Toros en IV Temporada de LPBLa sele de baloncesto se muestra confiada de sacar un buen resultado ante Puerto Rico, el 14 de septiembre, pese a los escollos en el camino.Los organizadores de la Copa Wilson, considerado como el torneo de tenis panameño, informaron que la edición 2018 es dedicada a la memoria de José "Pépé" Fuentes, la ceremonia de clausura y homenaje será el 16 del mes en el Club de Golf de Panamá.Faltan 79 días para la Maratón Internacional de Panamá (25 de noviembre) y los corredores esperan que no haya ningún atropello.El exseleccionado nacional de fútbol, Roberto Brown, sigue con sus mensajes que hacen reflexionar a la gente en redes @bobydelcielo: “Algunos no quieren a los extranjeros, pero les fascinan: Los automóviles fabricados en otros países. Los restaurantes de comida rápida de otros países. Los diseñadores de ropa de otros países. Los medicamentos de otros países. Los Smartphones de otros países. ¿No es ridículo?”.