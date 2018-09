Caldo Deportivo de 5 de septiembre de 2018

“A cuidarse de Venezuela”

“La Selección de [fútbol] de Panamá tendrá un encuentro con el Seleccionado Venezolano [el 11 de septiembre]. Cuidado que Venezuela, hoy por hoy es una de las mejores selecciones de Sur América. Tiene trabajo y un recorrido con la misma base que hace pensar no son nada fácil. Subcampeones mundiales..misma base”. Es la “advertencia” del exentrenador de varios equipos en LPF, el colombiano Richard Parra. Así que ¡cuidado!

¿Atletas hacen rifas para ir a eventos?

Dicen que algunos karatecas realizan rifas para seguir participando en eventos internacionales. Parecen no tener el apoyo de Pandeportes.

Seleccionados con atletas especiales

Los seleccionados nacionales de fútbol compartieron ayer con el equipo de Colón de Olimpiadas Especiales Panamá durante el entrenamiento de los futbolistas. Un gran momento para todos.

Perlo agradece al CAI por su puesto

“Después del título, el club ha cambiado para bien, además es la única institución con dos sedes propias. Agradezco a la junta directiva y al cuerpo técnico por la confianza, en mi posición de entrenador de las categorías menores”, dijo el DT Fran Perlo.

Crespo sigue con su positivismo

El tritón panameño Edgar Crespo volvió a usar sus cuentas de redes sociales (@EdgarCrespo11) para postear un gran mensaje: “Cree en el proceso y en lo que haces. Believe in the process and in what you do”.

La GWE traerá a otro ex de la WWE

La Global Wrestling Evolution (GWE) traerá a la exsuperestrella de la WWE, Carlito Colon Jr, para un evento de lucha el 6 de octubre.

Pandeportes llama a elecciones

Pandeportes llamó a los clubes y ligas de corregimiento a realizar su convocatoria de elecciones, para las nuevas directivas de 2018-2022.

Peterson dijo que la perseverancia es la clave de todo

El entrenador de Taekwondo, Martín Peterson, dijo en una entrevista que es una persona perseverante en todo lo que hace y esa es la clave para triunfar y recalcó que en Panamá hay necesidades en el deporte.

Paintball para los más pequeños

Panama Paintball Club tendrá el 8 e septiembre (9:00 a.m.) en el Riande Aeropuerto una escuelito de paintball para chicos (10 a 6 años).

Pandeportes se medirá a Cuba

La Copa Cuba-Panamá de sóftbol se desarrollará del 7 al 9 de septiembre. Iniciando el día 7 en el Cuadro MVP, al lado de Metromall, en la capital, desde las 3:30 p.m., cuando la selección de Cuba se medirá con un combinado de Pandeportes. El sábado 8 y domingo 9 de septiembre, en Aguadulce, en el estadio Municipal, desde 10:00 a.m., Cuba jugará con equipos locales.