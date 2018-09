Caldo Deportivo de 4 de septiembre de 2018

Stempel quiere de vuelta a “Gavilán” Gómez en la selección

Gabriel “Gavilán” Gómez, quien se retiró de la selección de fútbol de Panamá luego del Mundial de Rusia 2018, “ tiene las puertas abiertas para ser convocado nuevamente a la Sele”, así lo confirmó ayer el técnico interino del onceno canalero, Gary Stempel.

“Él (Gavilán) no se retiro, es un jugador con mucha experiencia que tiene mucho que aportar dentro y fuera de la cancha”, señaló el técnico.

¿Una liga de boletos de cortesía?

Deportivo Tapita posteó: “La LPF debería llamarse ‘la liga de cortesías’, literalmente el que paga es congo, porque paga 1 y entran 2 gratis”.

Más de 20 preseas en Panamericano

Emilse Rivera fue una de las atletas panameñas que ganó oro, de las 25 medalllas canaleras, en juegos de JiuJitsu en Cartagena. “Esto debe ser viral”. Noticia poco publicitada. El equipo llegó ayer al país.

Para arquero, el fútbol es la guerra

El arquero panameño Oscar McFarlane, de 37 años, que milita en el Tauro FC, posteó hace unos dóas en su Twiter @Oscar43717447, un curioso mensaje, donde hace una semejanza entre la “guerra y el fútbol”. Sr. McFarlane en la guerra la gente muere y el otro es un juego.

La madrina de los Caballos de Coclé

La periodista Siria Miranda se puso la camiseta de los Caballos de Coclé, equipo subcampeón de la LPB en la temporada 2017-2018. El team espera que con esta “madrina” sí puedan ganar la copa.

Más instalaciones para los ejercicios

Chorreranos aplauden la construcción de miniparques para niños en el distrito, pero quisieran instalaciones más completas para ejercicios.

Sirena canalera irá a Buenos Aires

La nadadora Carolina Cermeli se clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en la modalidad de 50 metros dorso.

Se viene la quinta velada para el boxeo nacional

La empresa Promociones y Eventos del Istmo informó que mañana presentará su quinto evento de la temporada. , programado para el 27 de septiembre. Los detalles se conocerán a las 10:30 a.m. en el Fantastic Casino de Albrook Mall.

Critican el “juego” del Árabe Unido

LPF_Boy posteó: “¿A qué juega el Árabe Unido? El equipo ha perdido identidad con este director técnico [DT] hace unos tipos de invento”.

Fabbiani dejó la U y sigue ‘gordito’

El delantero argentino Cristian Fabbiani no seguirá en Universitario de la Liga Panameña de Fútbol. “Yo vine a jugar y acá no me van a tener en cuenta”, dijo el ariete a este medio. El “Ogro” tenía sus maletas listas para viajar a Argentina, informaron varios medios locales. El futbolista, criticado por estar en sobrepeso, cumplió ayer su cumpleaños número 35.