Caldo Deportivo de 3 de septiembre de 2018

Afutpa abogará por más cambios

“La importancia de lograr cambios significativos y la consecución de una digna carrera profesional” para intentar establecer una ley que reconozca a los futbolistas como trabajadores, será uno de los temas a tratar por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (Afutpa), hoy (12:00 p.m.) durante una conferencia de prensa en sus oficinas en Plaza Carolina, local 11, en la Avenida José Agustín Arango.

Se viene la quinta velada de boxeo

La empresa Promociones y Eventos del Istmo informó que mañana presentará su quinto evento de la temporada. Los detalles se conocerán a las 10:30 a.m. en el Fantastic Casino de Albrook Mall.

Richard Parra triunfa en su país

El DT colombiano Richard Parra, quien ha ganado 7 títulos en Panamá, ha logrado un cambio radical en el Real Cartagena de la 2da división colombiana y ahora lo tiene entre los primeros lugares.

Desarrollo del básquet criollo se verá en 5 ó 10 años, según su federado

Jair Peralta, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), quien busca seguir al frente de esta organización, indicó que “tratamos de hacer que el baloncesto crezca en Panamá. Me siento muy contento de lo que hemos hecho hasta ahora, pero nos falta mucho, no hemos llegado a dónde queremos llegar. Los resultados se verán dentro de 5 a 10 años, como en 2022 o 2024 se verán los frutos de todo lo que estamos sembrando ahora”.

Cooper agradeció a la U, pero.....

Armando Cooper se despidió el pasado viernes de su ex equipo, la Universidad de Chile a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo al club, a sus compañeros, dirigentes, colaboradores y fanáticos, pero se olvidó de los tres técnicos que tuvo este año.

¿Lara, candidato para DT de Pmá?

“Directivos panameños buscan seguir con la línea colombiana en la dirección técnica de la selección nacional [de fútbol]. Para seguir el trabajo de Hernán Darío “Bolillo” Gómez, el candidato con más opción es Eduardo Lara (ex técnico de El Salvador). Rumbo a #Qatar2022”, publicó el pasado viernes en su cuenta de Twitter el periodista deportivo colombiano Henry Jiménez.

Torres agradece a Clint Dempsey

Román Torres se despidió, en un tuit, de su compañero en el Seattle Sounders, que se retiró, Clint Dempsey: “Orgullo compartir con un Gran Jugador que le dio tanto al fútbol. Bendiciones What’s Up”.

COP ayudará al sóftbol nacional

El presidente del Comité Olímpico Camilo Amado prometió ayudar a la Federación de Sóftbol de Panamá a adquirir una campo de juego en la ciudad de Panamá, ya que ellos viajan al interior para entrenar.

Una reflexión muy crítica

Deportivo Tapita: “Amir Murillo, Román Torres y Fidel Escobar jugaron el Mundial y uno está atascado en MLS y los otros calientan banca... y Roderick Miller que ni jugaba en Colombia, ¿salta a 1ra de Portugal?”

El Dinamo de Bucarest espera mucho de Cooper

El volante panameño Armando Cooper, presentado el pasado viernes por el Dinamo de Bucarest de Rumania, reconoció que los consejos de Jaime Penedo, fueron claves para llegar a este equipo, mientras que el DT Florin Bratu dijo que será un “jugador que aportará valor y experiencia”.

OEP denuncia irregularidades

Olimpiadas Especiales Panamá denunció el pasado viernes que “personas inescrupulosas se han aprovechado” pidiendo donaciones en efectivo a través de llamadas en nombre de la organización.

Chicas demuestran que tienen talento

La selección femenina de Panamá no pudo conquistar la Clasificatoria Centroamericana Femenina de Concacaf, la semana pasada, pero obtuvo el pase al Premundial. Esto significa que las damas tienen talento. Se le está dando apoyo, pero no es suficiente. No es sólo meter dinero, es infraestructura, una mejor liga nacional, salarios adecuados y metodología de trabajo. El equipo retomará los entrenamientos el miércoles 5 de septiembre en horario vespertino en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia, en Juan Díaz.

Judoca pide más ayuda para seguir con sus éxitos

La judoca panameña de oro en Colombia, Kristine Jiménez, no para sus entrenos y posteó: “Sigo positiva, porque deseo luchar por mis sueños...Pero necesitamos apoyo, sin los medios necesarios, un atleta no puede conseguir buenos resultados! Ánimo!!!!”.