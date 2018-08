Caldo Deportivo de 31 de agosto de 2018

La Confederación Deportiva d e Panamá (CONFEDEPA) presentó un documento en Pandeportes sobre el nuevo tribunal de arbitraje. La idea es que entidad deportiva se pronuncie y diga sí éste es lícito dentro de las leyes de Panamá, que, como siendo el máximo regente del deporte nacional, se pueden permitir tribunales de arbitraje no creados por Pandeportes y “afectar el quehacer deportivo”.El peiodista y presidente de la Probeis, David Salayandia, posteó: “Tengo el agrado de informarles que Panamá regresa a la Serie del Caribe 2020. Gracias a todos los que ayudaron en este gran esfuerzo”.Los equipos de tiro deportivo de Panamá ya no tienen donde entrenar, porque en el COP de Llanos de Curundú, por estar siendo remodelado, debieron salir. ¿Y ahora donde irán los atletas?Sobre que entidad o figura debe encargarse del futuro Estadio Juan Demóstenes Arosemena, el director general de Pandeportes, Mario Pérez, dijo que “es un tema prematuro hablar quién será el encargado de la administración del coliseo, para tomar una decisión debemos esperar primero que se finalice la obra [en julio de 2019]”. Ya hay unos que abogan que sea destinada para la Fedebeis, otros que sea un patronato. Amanecerá y veremos.El baloncesto nacional ha empezado a tener una buena racha de apoyo por parte de la dirigencia de Pandeportes, que se comprometió en la inauguración de la LPB en ayudarlos en todos los aspectos que necesiten en este torneo nacional. ¡Enhorabuena!El panameño Edgar Yoel Bárcenas ya está dejando su marca en el fútbol español. El mediocampista fue elegido jugador ayer, el jugador más valioso de la jornada 2 de la Segunda División del fútbol español (Liga 123), en una encuesta por internet a través del portal www.laliga.es. El jugador del Real Oviedo obtuvo el 61% de los votos emitidos.El GolfBoard, una especie de patineta eléctrica es usada en los campos de golf de EE.UU. hace unos años ya. En Panamá, la tecnología, que es un reemplazo de los carritos de golf, no ha llegado.Para Mario Pérez, se “esperará” que el presidente del Comité Olímpico Camilo Amado, regrese a de EE.UU. (tras someterse a una operación ocular) para sentarse a hablar sobre las “diferencias” entre ambos.Algunos vecinos señalan que los trabajos de construcción del nuevo Complejo deportivo Roberto Kelly, en Don Bosco, están paralizados desde hace semanas. Quieren explicaciones de la obra de $7 millones.Panamá arrancó el miércoles en competencias en la categoría de Figuras Obligatorias, en el Panamericano de Clubes de Patinaje Artístico, en Colombia. Actuaron 3 patinadoras: Camila Garcia de Paredes, premini Infantil, plata. Galit Pinzón, premini infantil, ocupó el 9 lugar de 51 competidoras; y Ana Elisa Britton, mini infantil, plata.La Comisión disciplinaria de la FEPAFUT sanciona a Valentín Pimentel (Plaza) con 5 partidos de suspensión y una multa de $350, por insultar al árbitro en la fecha 4 de la LPF, tras salir expulsado.Por quinto año consecutivo, Olimpiadas Especiales Panamá, organiza la Carrera Caminata Ruta de las Plazas, patrocinada por Adidas, la fecha para la actividad este año será el 9 de Septiembre, desde las 6 am, partiendo desde la Cinta Costera III, en los estacionamientos cercanos a la entrada al casco antiguo. La carrera servirá para recaudar fondos para la preparación técnica de los 40 atletas panameños, que nos estarán representando en los Juegos Mundiales de Verano en Abu Dhabi en Marzo de 2019. El costo de inscripción es de $20.El joven talento panameño Isauro “Izzy” Elizondo conquistó tres s títulos en EE.UU., en la Sub 14 y Sub 16 del GromSearch y el 26 de agosto, la Sub 14 del tradicional East Coast Surfing Championship.