Caldo Deportivo de 30 de agosto de 2018

El presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), Jair Peralta, dijo que “yo ya pasé la página con el desacuerdo que tuve meses atrás con el presidente del COP, Camilo Amado”. “Yo no tengo ningún problema con el presidente del Comité Olímpico de Panamá. Yo solo aclaré ciertas cosas que se habían dicho”, señaló el directivo del básquet. Ese “conflicto” provocó que el equipo nacional de baloncesto no asistiera a los Centroamericanos de Barranquilla.El baloncesto del 3 por 3 buscará a los jugadores que conformen los equipos masculino, femenino y juveniles nacionales en el 2019.El equipo de ajedrez de Panamá Oeste ganó 18 medallas, (7 oro, 7 plata y 4 de bronce) por 1ra vez, en el Nacional Juvenil. Y la Alcaldía de Chorrera les dio una placa. En el team estaban 5 chicas y 5 varones.Medios oficialistas y algunos comunicadores sociales insisten que el nuevo Estadio Remón Antonio Cantera, en Aguadulce, Coclé, “la nueva casa de la leña roja juvenil y mayor del béisbol nacional, será un escenario deportivo de primer mundo ¿Qué les parece?El futbolista Gabriel Gavilán Gómez posteó: “Gracias por el detalle mi hermanito @wilmarBarrios8 Dios te siga bendiciendo y prosperando mago!! Un abrazo de gol”, junto a una foto con la playera del Boca.El árbitro jamaiquino Oshane Nation será encargado de dirigir el partido amistoso entre Panamá y Venezuela el 1 de septiembre en el Rommel.Cada vez falta menos para los Juegos Codicader 2018 que se llevarán a cabo en el país. Y hay atletas que reclaman mayor preparación.El nadador canalero Edgar Crespo escribió ayer en redes sociales: “Aprendiendo del pasado; viviendo el presente; trabajando hacia el futuro. Learning from the past; living the present; working for the future.Se dice por allí, que Ana Vargas será la nueva entrenadora del San Francisco femenino, para esta temporada de la Liga femenina (LFF).El periodista Gabriel Castillo posteó en redes: Seguidores del @TauroFC le gritan fuera...fuera a su DT el español Juan Carlos García lo más extraño es que dentro de los reclamo le dijeron no entendí, Por su parte, la Barra plazina le respondió : “No dejan de pensar en nosotros, tienen un amor enfermizo”. García se juega hoy su puesto, pues su equipo se mide, en 4tos de final de la Liga Concacaf, al Walter Ferretti de Nicaragua, luego de ganar 3-1 en la ida, en Panamá.