Caldo Deportivo de 28 de agosto de 2018

Cancela reunión por operación en los ojos“Pase más de 18 meses en lista de espera para córneas. Las autoridades deben poner atención a esto, el trasplante es un procedimiento sencillo. Soy afortunado, porque tengo seguro privado. Viajó hoy [ayer] a recibir mi segunda cornea”, posteó ayer en redes el presidente del Comité Olímpico de Panamá, Camilo Amador, como “excusa” para cancelar la reunión de hoy con el director de Pandeportes, tras una polémica de temas de reembolsos de fondos”.Pandeportes quería hablar con AmadoDesde Pandeportes habían dicho que esperaban hoy a Amado para “limar asperezas” con Mario Pérez, que casualidad salió la operación.Se acerca el evento ciclismo del añoSe acerca la fiesta del ciclismo en Panamá, el Giro RPC Radio, que se celebrará del 30 de agosto al 2 de septiembre. La cosa es que la lluvia no vuelva a “empañar” el evento, como lo hizo el año pasado.El Alianza vendió sólo 39 boletosEl periodista José Miguel Domínguez posteó: “Este no es el camino correcto. 39 boletos vendidos y 164 cortesías (?). ¿Dónde está la hoja de ruta del mercadeo? Los números son fríos”. Haciendo referencia al partido de la fecha 5 entre Alianza y el San Fra.García en cuerda floja en el TauroPaolo Gronchi, directivo del Tauro, sobre la continuidad del entrenador español Juan Carlos García: "Para el partido de vuelta contra Walter Ferretti (Liga CONCACAF) van a estar. Después veremos". Ajoooo...No quiere volver por las sintéticasLuis Tejada quiere volver a jugar en la LPF, pero no lo hace por las canchas sintéticas. Así lo dijo su hermano, Rubén Barrow, del Sporting.El Matador Tejada tendrá su estatuaLa Junta Comunal de San Francisco le hará una estatua al delantero canalero Luis Tejada, en Carrasquilla. Será develada el 7 de septiembreEquipo español estará aquí para ‘compartir’Josele González, del Alcorcón español posteó: “Comenzamos el Tour Centroamericano! El Salvador, Guatemala, Panamá. Compartiremos experiencias con cientos de técnicos y jugadores, llevaremos la marca Alcorcon”.¿Viáticos sin firmar por negligencia?Sigue sin firmar los viáticos de empleados de Pandeportes, porque parece que al Secretario General, José Tuñón, no le da la gana. OJO.¿Exclusión en el Parque Omar?La Asociación Panameña de Patinaje indicó en redes sociales que hablará el jueves (6:30 p.m.) en Ciudad del Saber, con organizaciones deportivas sobre ruedas (patines, patinetas, BMX, etc) sobre una supuesta exclusión de las instalaciones del Parque Omar. Señalan que no se permite que niños, jóvenes y adultos puedan usar las instalaciones para recreación o deporte justificando que el área no reúne las condiciones para ello.