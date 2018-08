Caldo Deportivo de 27 de agosto de 2018

Surfistas juveniles lanzan un S.O.S.

El Club de Surf Juvenil e Infantil DST "Discovering Surfing Talents" pidió ayuda “para que la Selección Jr. de surf pueda representar a Panamá en el Vissla ISA World Junior Surfing Championship a realizarse del 26 de octubre al 5 de noviembre en Huntington USA. Necesitan fondos para la compra de pasajes, inscripción, alojamiento y alimentación del equipo durante su estadía en USA”.

Harán colectas para jóvenes talentos

El Club de Surf Juvenil e Infantil DST colocará durante los torneos de surf locales, una alcancía para que puedan aportar y lo que se recoja por la venta de comida será donado en su totalidad al Team Jr.

Pescadores tienen cita en Gamboa

Gamboa Rainforest Reserve anunció que del 13 al 14 de octubre tendrá su Torneo de Pesca Tarpon Club en la reserva del Lago del área de Gamboa. Ya las inscripciones están abiertas para los pescadores.

Blackburn, entre los mejores

La gran temporada que está protagonizando el delantero panameño Rolando Blackburn con el The Strongest de Bolivia, le valió para ser seleccionado en el XI Ideal de los mejores extranjeros. El ‘Toro’ marcó ocho goles en las primeras siete jornadas del Torneo Clausura 2018 para liderar la tabla de máximos goleadores y para que su equipo se mantenga en los primeros puestos. Dicho nivel también le sirvió para ser convocado otra vez a la Sele.

El Alcorcón estará en suelo canalero

La Agrupación Deportiva Alcorcón, equipo de la segunda división de España, estará en Panamá del 3 al 8 de septiembre realizando clínicas para niños y niñas de 8 a 15 años, draft para jóvenes de 16 a 21 años y curso para entrenadores de fútbol, con el respaldo de Udelas.

¿Otro candidato para la Fepafut?

Luego que la semana pasada el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), revelara a un medio local que el tesorero del ente Mateo Fábrega declinó sus aspiraciones para asumir la presidencia en las próximas elecciones, surgió otro nombre como candidato a ese puesto. Se trata de Nicolás Liakópulos, actual vocal de la Fepafut.

José Rodríguez jugará en España

El volante panameño y mundialista en Rusia, José Luis Rodríguez, se despidió el pasado viernes de su club, el KAA Gent de Bélgica tras 2 años pasar al Alavés español, que lo mandaría a Croacia o a Francia.

Un reencuentro especial en España

El panameño Edgar Bárcenas (Real Oviedo) y el español-canalero Arnau Mirambel (Córdoba B), se reencontraron el viernes previo al partido del sábado entre el Oviedo y el primer equipo del Córdoba.

Corredores colonenses pasan penurias

Corredores de Colón parece estar huérfanos de apoyo estatal para competir en carreras locales, pero clubes los ayudan a asistir a circuitos privados. Ojalá los recursos estatales no se enfocarán tanto en fútbol.

El antes y el después de los mundialistas

Tras la primera participación de Panamá en un Mundial mayor en Rusia 2018, algunos de los seleccionados nacionales han visto un retroceso en su carrera al regresar a la Liga Panameña de Fútbol (LPF), mientras que para otros fue productivo para dar el salto al balompié de Europa.

Un esfuerzo para atletas mayores

La Liga de exalumnos C3 categorías de baloncesto Masculino y Voleibol femenino arrancó este fin de semana y sigue con el apoyo de la Alcaldía de Colón, pese a que está limitada. Los atletas tienen 35 años.

El estadio Justino Salinas sigue cerrado

Al señor Juan Carlos Pringle, jefe de coliseos de Pandeportes, una internauta le hizo una pregunta la semana pasada y a la fecha no hay respuesta: “Hola Sr. Pringle, usted fue un histórico del béisbol en Panamá Oeste. Podría decirme ¿por qué no dan la orden de proceder para el Justino [refiriéndose al estadio de La Chorrera, “Gato Brujo” Salinas]? Ya tiene 1 año y 4 meses cerrado.. ¿Qué va a suceder? como fanática me gustaría una respuesta que nadie ha dado hasta el sol de hoy, saludos”. Le tiraron la pelota.

Las chicas se merecen Mundial

La comunicadora Melissa Gallego posteó la semana pasada: “El Fútbol Femenino en Panamá necesita más apoyo para resurgir. Aquí lo que sobra es talento y muchos sueños por cumplir”.