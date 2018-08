Caldo Deportivo de 24 de agosto de 2018

Reses se tomarán el Roberto Durán

En la Arena Roberto Durán, ubicada en Juan Díaz, en ciudad de Panamá, se han realizado todo tipo de eventos extradeportivos, pero desde el miércoles 29 de agosto al 2 de septiembre será el epicentro de ‘Expo Cebu Panamá”, donde decenas de reses y sus dueños se darán cita. Al consultar a Pandeportes sobre cómo se manejará esta expo, no hubo más respuesta a que se “averiguará más sobre eso”.

¿Hay campaña contra Sporting SM?

Por allí salió en redes sociales que supuestamente hay una campaña mediática contra los jugadores del Sporting San Miguelito, que han estado involucrados en actos delincuenciales. ¿Quién hace campaña?

Pandeportes es la vitrina del gobierno

No entendemos porque Pandeportes publicita obras del MOP o del Meduca. Ohh. ¿tal vez, es que son de gobierno y tienen alguna cancha nueva o es una orden que deben alabarlas? Um.

Jiménez no para sus entrenamientos

La judoca Kristine Jiménez sigue sus duros entrenamientos y no descansa tras ganar oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia. Un ejemplo de ello fue la publicación del 20 de agosto, en sus redes sociales: “Lunes de buenos combates en el Centro de alto rendimiento de Judo de Valencia [España]. Seguimos trabajando fuertemente con la esperanza de poder conseguir el apoyo necesario para asistir a los próximos eventos. Fe”.

Una campeona da cátedra en másters

La panameña Jennisín Rosanía logró la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Maestros de la Federación Internacional de Jiu Jitsu brasileño @ibjjf, cinturón marrón, categoría pluma, celebrado en Las Vegas, EE.UU. Otra nacional que deja la bandera muy en alta.

Quieren estar cerca de los futbolistas

Los fanáticos de los Plazinos del Sur les llamó la atención el encuentro del miércoles en la Concachampions y postearon: “Miren ese juego del Herediano vs Universitario, los fanáticos en las gradas tranquilos, pegados a la cerca sin ningún guardia que los este jodiendo, que no pueden estar en esa área. @LPFpanama mientras tanto, en el Maracana no hay quien pueda habilitar la parte de abajo.”

Ciclovía extrema en la city de José

El internauta Roberto Ogg Fábrega está intrigado por las obras del alcalde en la capital: “Misterios que nunca entenderemos: el poste en la ciclovía. Debe ser para deportes extremos”. Nosotros nos sabemos.

Grench feliz de tomarse un café

La esgrimista canalera Eileen Grench posteó: “No tengo vacaciones como algunos, pero sí tengo esta vista de Harlem [EE.UU.] y un cappuccino cuando tengo la suerte de trabajar desde la casa. Y estoy feliz”.

En el Plaza está el futuro del fútbol

Plaza Amador se convierte en el equipo panameño que más lejos ha llegado en una Liga de Campeones de Concacaf Sub-13. Obtuvo la medalla de bronce. Hay que darle un buen seguimiento a los chicos.

¿Jugadores del Santa Gema se portaron mal?

El periodista Álvaro Martínez publicó: Me llegan fotos de los jugadores del Santa Gema cambiándose afuera del estadio "Muquita" Sánchez de La Chorrera. Supuestamente no pueden usar los camerinos”. Según J. Pringle, de Pandeportes: “Ellos se negaron a utilizarlo”.

Van con todo a una copa en Guatemala

La categoría 9-10 años del Club Atlético Independiente (CAI) de fútbol partió ayer hacia Guatemala a representarnos en la Súper Liga Internacional. La mejor de las suerte chicos y ganen la copa.

Quiere “divorcio” entre LPF y Fepafut

Para los que nos critican que sólo publicamos tuits del exfutbolsita Roberto Brown, les decimos que otros diirgentes también pueden usar las redes para comunicar su pensamiento, entre tanto, Brown escribió: “Es el momento propicio para que la LPF sea separada de FEPAFUT con completa autonomía en el manejo de la misma y en la búsqueda de patrocinadores para los derechos de transmisión.. Ahhh la FEPAFUT siempre necesitará de una liga, ya que, ellos no producen ni tienen jugadores”.

Quieren que vayas en familia. Porfa

La Liga Panameña Fútbol le recuerda a sus fanáticos que los niños / niñas menores de 12 años, acompañados de un adulto responsable, entran gratis a los partidos. Quieren a las familias.