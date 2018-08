Caldo Deportivo de 23 de agosto de 2018

Listas para campeonato de patinaje del 28 de agosto al 9 de septiembre

Panamá participará en el Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico en Bogotá, Colombia, a través del Club Panameño de Patinaje Artístico Sobre Ruedas . Las atletas que nos representaran son: Bárbara Royo, Ana Carolina Arias, Ana Elisa Britton, Valeria Corcione, Galit Pinzón, Natalia García, Camila García de Paredes, Mara Hinojosa, y su entrenadora: Nadia Cruoglio.

$800 mil para el “Rockero” Alcázar

Pandeportes, junto a la Alcaldía de Panamá, vuelve a anunciar que reparara al destartalado gimnasio Pedro “Rockero” Alcázar. ¿Cuando?

Liga enseñará a ‘amar el béisbol’

Las pequeñas liga de béis de Barrio Colón, Chorrera, abrió inscripciones a los chicos de 9 a 12 años, para entrar a la temporada 2018. “Único requisito ¡amar el béisbol! Ojalá se inculcará eso en otros deportes.

Prioridades señores, solicita Ferguson

Nicolle Ferguson, periodista posteó ayer:” Vaya vaya, la Selección de Baloncesto trabaja en el Domo de la U y no en el Roberto Durán porque esta mañana estaban entregando Cepadem ahí... Ahhh y hoy [ayer] en la noche estarán trabajando en el Gimnasio del IJA”. ¿Reclamos?

¿Crespo quiere ser fisicoculturista?

El nadador panameño Edgar Crespo tuiteó en redes: “Subiendo los escalones paso a paso por nuevas metas! Working step by step for new goals!”. El tritón ganó oro en los juegos Barranquilla 2018.

Dirigentes incrédulos por coliseos

Los federados deportivos están escépticos que se construyan las instalaciones que prometió el Comité organizador de los Juegos 2022.

Ciclistas tendrán un ciclopaseo

Este domingo, de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. se realizará en el Paseo Albrook, en la capital, la CIclopaseo con Athanasiou, una actividad ciclista.

Ya se palpita el arranque del baloncesto local

Lo que sí ha salido en redes es este banner que anuncia la próxima temporada de la Liga Profesional de Baloncesto (LPB), la cuarta, que arranca el 31 de agosto y será dedicada a Eugenio “Yuyín” Luzcando.

Sueñan con tener su propio gimnasio

Estos juegos para ir al Mundial de básquet vuelve a poner en el tapete la necesidad de que la Fepaba tenga sus propias instalaciones.

¿Panamá ante el ‘DreamTeam de Estados Unidos en el baloncesto?

En redes sociales circula este afiche y por ello, varios internautas señalaban que “la Fepaba sabe que no vienen jugadores NBA, pero ellos mismos han corrido esa noticia de que Estados Unidos viene con su "Dream Team", aunque no lo confirman, tampoco lo niegan y dicen que es probable, lo cual para mí es una publicidad engañosa”. Otros decían que la Fepaba no hizo este arte y no tenían culpa.