Caldo Deportivo de 20 de agosto de 2018

Niegan fondos para competirPandeportes le negó los fondos a la medallista de plata en el taekwondo de los pasados Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Carolena Carstens, para competir en los circuitos internacionales de taekwondo. “Si ella no compite será sancionada y perderá los puntos del ránking y quizás no compita en las Olimpiadas de Tokio 2020”, dijo Boris Álvarez federado de taekwondo.¿Dejaron de patrocinar a la LPF?Según el periodista Claudio Orlando Pino: “La LPF se quedó sin su patrocinador oficial Cable Onda, debido a que los clubes no aceptaron firmar el contrato por derecho de transmisión que era de $120 mil”.El coleo se activa en La ChorreraEl VI Campeonato Nacional de Clubes de Coleo viene con todo para La Chorrera. Será en el Centro Recreativo Bonanza, el 15 de Septiembre con un gran show de música típica, bueno pues, Pindin.La perseverancia vale oro y ahora Crespo se apunta a ganar en LimaSu siguiente meta son los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El tritón panameño Edgar Crespo de 29 años no se detiene. Tras su medalla de oro en los 50 metros pecho en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, quiere seguir cosechando éxitos para el país. Crespo ya es uno de los más grandes atletas en la historia de Panamá y aún tiene varios años para afirmarlo, con la mira también, en las medallas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, su gran reto.Venezuela está lista.. ¿y Panamá?“Nomina candela... nada de experimental viene Venezuela al Rommel... esperamos la lista de @fepafut”, publicó el pasado viernes el comentarista deportivo David Samudio sobre el amistoso que disputarán ambas selecciones el próximo 11 de septiembre.Victoria arbitrea en la liga localEl árbitro mundialista (en Rusia 2018) Gabriel Victoria volvió al rol de primer asistente en el partido de ayer, entre el Sporting San Miguelito ante el San Francisco, de La Chorrera, en la clausura de la cuarta jornada de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en el ‘Cascarita’ Tapia. Victoria tiene experiencia de sobra y su juicio ya está pulido para cualquier torneo nacional o internacional.¿Calderón o Mejía, dignos sucesores?“Ahora que Penedo se retiró, quien crees que será su sucesor...José Calderón o Luis Mejía ¿Tienes otra opción ? Lo debatimos...”. Es la encuesta que posteó El Bokon Panamá, en su cuenta de Twitter.Claro, fútbol debe entrar a escuelasLa Academia CAI, jugadores y técnicos del CAI visitaron la semana pasada el Colegio Alfred A. Nobel donde compartieron junto a los niños y sirvió para captar el interés de los chicos para ingresar a jugar fútbol.Leyes van y leyes vienen y ¿entonces?Ya van 4 iniciativas de ley, desde 2014, en la Asamblea que buscan “mejorar” el deporte nacional y apoyar a los atletas locales, pero ninguna ha sido aprobada ni parece que va a ver la luz. Dios mío.Brown sigue dando ideas para el deporte local“Tres cosas que requiere el deporte panameño para convertirse en industria generadora de medallas, turismo y empleos! 1- Ministerio de Deportes 2- Ente autónomo para el alto rendimiento 3- Ley de incentivo fiscal 100% de deducciones a quienes inviertan en el desarrollo del Deporte”, publicó el pasado viernes en redes, el exfutbolista Roberto Brown.Pide más apoyo para el béisbolEl ex pelotero Carlos Muñoz indicó que “el único deporte colectivo capaz de competir con los mejores del mundo en categorías menores es el béisbol”, por lo que solicitó más apoyo a la Fedebeis.Vuelve la pugna entre Pandeportes y el COPUn nuevo bochinche se formó entre Pandeportes y el COP, tras las declaraciones de Camilo Amado sobre el “desinterés” de Mario Pérez de reunirse con él sobre compromisos deportivos que competen a Panamá como los Juegos Olímpicos de la Juventud, Carolena Carstens debe ir a un Grand Prix de taekwondo, Mundial Juvenil de Boxeo, Campeonato Iberamericano de Atletismo, y le deben un dinero desde los juegos en Cochabamba y atletas no reciben apoyo por la falta del presupuesto.Un solo complejo para La ChorreraLas nuevas instalaciones del Complejo Deportivo 28 de Noviembre, en La Chorrera, cumplirá en octubre un año desde su apertura. Muchos chorreranos piden más obras como esta ya.