Caldo Deportivo de 17 de agosto de 2018

El gerente de la GWE, Alejandro Pascual, dijo que Panamá la lucha libre está despegando de manera vertiginosa y que esa empresa tendrá dos eventos “fuertes” para septiembre y octubre próximo, donde traerán a luchadores internaciones y los nacionales se medirán por campeonatos. Lo importante es seguir los eventos y las rivalidades para tener un alto entretenimiento deportivo.La Global Wrestling Evolution (GWE) tendrá hoy, 12:30 m.d., su conferencia de prensa del evento Aniversario de la GWE, en el GWE Center, en vía Transístmica. Estará el luchador boricua Mecha Wolf.La ley de movilidad urbana va a cumplir un año de estar vigente, pero no se ha hecho cumplir por los municipios de Panamá. Es un norma muerta sin activación alguna por los ediles comunales.La Carrera-caminata Sendero de Luz sale este domingo, desde las 8:00 a.m. del Patronato Luz del Ciego, ubicado en Calle 66 (Calle Belén), y se espera participen es 1,500 personas. Más de 50 serían ciegas, y de otras discapacidades como los de silla de rueda Los premios son en efectivo al finalizar la carrera, además se premian los tres primeros colegios con mayor participación de alumnos. Una actividad para sensibilizar.El CAI es creativo para llenar los estadios donde juega: “Llevate un paraguas de regalo gracias a @ecomodapanama tu boleto en preventa ($5) en @farmaciaslee o @ecomodapanama te llevas de regalo un paraguas automático (500 unidades disponibles)”.El abandono de instalaciones deportivas recreativas sigue imperando en Betania al punto que la cerca de la cancha sintética de fútbol de los edificios Tuira y Chucunque en Villa Caceres está totalmente deteriorada. Y nadie hace nada para solucionar este problema, ya han pasado cuatros años y la junta comunal nunca se ha aparecido para hacer algo. Dios.Ya ha pasado un año desde que los atletas originarios ganaron en Canadá y se les prometió incluirlos en el equipo de Panamá para ir a los Juegos Olímpico de Tokio 2020, pero esto no se ha cumplido.El defensa panameño Román Torres, que milita en ‏mando ayer este mensaje: Hoy quiero felicitar a @MillosFCoficial por su gran paso a octavos, Vamo millos de mi alma”. Todavía hay amor a Millonarios.PANDEPORTES‏ posteó ayer un vídeo con el mensaje: “COMPROMETIDOS Unidos con el compromiso de llevar a cabo unos memorables Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2022”.Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, usó sus redes sociales para compartir una ilustración en la que se lo puede ver sentado en un trono, y tras este aparece Sergio Ramos -defensa del Real Madrid- colocándole una corona, en referencia a la victoria colchonera sobre el Madrid en la Supercopa de Europa (4-2), este miércoles.Se acaba el tiempo para este gobierno y la piscina olímpica de David sigue sin recibir los arreglos en su estructura y los químicos para el agua. Los nadadores se quejan de esta situación.Pandeportes no ha dado su respuesta sobre la supuesta deuda que tienen cuatro personas que no son atletas y que son allegados al actual gobierno, mismos que residen en 4 casas que pertenecen a la entidad deportiva, en Llanos de Curundú.Estas casas deberían ser asignadas para que los atletas del interior y sus entrenadores pudieran residir mientras estaban entrenando en la ciudad de Panamá. Pero esto no se hace, ya que allí hay vivarachos como reyes y sin pagar un f*** real.Faltan cuatro meses para la elecciones en la federaciones y muchos de los dirigentes de estos organismos no repetirán por el pésimo trabajo que ha hecho en cada una de las disciplinas. Oh...