Caldo Deportivo de 15 de agosto de 2018

Una delegación del Servicio Nacional de Fronteras despidió en terminal aéreo al boxeador chorrerano Ricardo "El Matemático" Núñez quien el 18 de agosto se mide al excampeón supermosca del Consejo Mundial de Boxeo al mexicano Carlos "El Príncipe" Cuadra en Los Mochis, México. En el combate se disputará el título vacante Latino de los pesos gallos del CMB.Ayer cerraron las inscripciones para la Copa Discovering Surfing talents, que se realizará el 18 y 19 de agosto en Playa Teta, San Carlos.Uno que pareció rehuirle a tomarse fotos junto al jefe de Pandeportes fue el exfutbolsita Felipe Baloy, recuerden que el y Blas Pérez declinaron $5 mil en esa entidad como asesores por las críticas.Dicen que en las oficinas del Comité Olímpico de Panamá, en la calle Diana Mora, frente al Complejo Fred Maduro, se hacen remodelaciones usando a trabajadores extranjeros indocumentados, sin permiso de trabajo y que no cotizan al seguro social. Ojalá alguien investigue.La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn volvió a impresionar en redes. Esta vez mostró en una foto su rutina de entrenamiento casero con el mensaje: “Feeling the burn” (Sintiendo la quemadura).El 8 de septiembre, en el Gimnasio de Baloncesto de Los Libertadores, en Betania, la capital, se hará una función de boxeo de la Comibox.El equipo de baloncesto de Panamá no cuenta con un gimnasio para entrenar y deben buscar donde hacerlo. ¿Y Pandeportes que hace?El ciclista panameño 🇵🇦 Christofer Jurado (plata en ciclismo de ruta en Barranquilla 2018) sigue con su preparación para competir en el mes de septiembre en el Tour de China con su equipo Trevigiani Phonix Hemus 1896.El técnico Gary Stempel les “mostró” la vida en la cárcel a los juveniles de Panamá U17 tras llevarlos ayer a conversar con presos de La JovitaOlmedo Saenz promueve el “Play Ball MLB”, que enseña a jugar béisbol. El evento será el jueves 6 de septiembre 2018 desde las 9:00 a.m. en el Estadio Gaby Campos de La Villa de Los Santos. Para niños y niñas de 6 a 13 años aprendices del juego. “Solo necesitamos que te registres y te acerques al estadio desde temprano”, posteó el exGrandes Ligas panameño.