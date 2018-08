Caldo Deportivo de 14 de agosto de 2018

El exfutbolista Roberto Brown fue atrevido en sus tuits: “Creo que tengo posibilidad de ser presidente!!! Quien se suma al movimiento?? (caritas de risa llorando)”. En otro mensaje: “Prioridades de una nación: 1- El bienestar y consolidación de las familias 2- La educación de las personas 3- La Salud de las personas 4- La alimentación de las personas 5- El sustento (trabajo) de las personas. 6- La seguridad de las personas 7- etc. Con el 22% ganó”. ¿Será candidato o solo es broma?El tritón panameño Edgar Crespo posteó ayer en redes: A comenzar la semana con positivismo!! Feliz semana!!. Bueno él está contento.Jugadores del CD Plaza Amador Sub-13 recibieorn diploma tras realizar tutorías académicas en Toluca, México. El equipo disputará la Liga de Campeones CONCACAF Sub-13, del 15 y 22 de agosto.“El profesor Bernabe Torres es selección de Panamá de la época del 70 está reparando la cancha sintética de Las Sábanas, es triste que las personas de la comunidad se encarguen de lo que le toca al gobierno”, posteó la semana pasada el internauta James Díaz.Dzhamshid Kenzháyev, campeón de MMA en Uzbekistán fue asesinado a las afueras de un club nocturno. No pudo resistir los golpes que le propinaron los miembros de seguridad del club.El atletismo tendrá nueva dirigencia que si trabajen por sus atletas y que este viajando para su beneficio, manifestaron los deportistas.Sigue en mal estado las cercas de las canchas de futbol sala, voleibol y baloncesto de la Cinta Costera. Esperamos que el MOP haga algo.Boris Álvarez, federado de taekwondo de Panamá, dijo tener las manos atadas debido a que Pandeportes no tiene fondos para que sus atletas vayan al torneo G1 de Costa Rica. Ante esta situación, parece que los padres de los chicos que competirán asumirán los gastos, para que sus hijos viajen y compitan por Panamá.Fanáticos y beisbolistas están molestos con la falta de seguridad que hay en el Kenny Serracín, ante los recientes robos de implementos.El comunicador social Samuel Anthony, ‏ molesto posteó ayer en redes sociales: “Más de 40 minutos con mi auto bloqueado y cuando encuentro a la dueña resulta que era la administradora del estadio. Al parecer cuando llegó no había estacionamiento y lo más cómodo e inteligente para ella era bloquearme. Uno viene a trabajar y queda pasando un mal rato”.