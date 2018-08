Caldo Deportivo de 13 de agosto de 2018

Recuerdos de un balón duro de fútbol

El periodista deportivo panameño Gabriel Castillo, posteó la semana pasada en redes: “Este era el terror de mis tiempos, el balón duro y consistente (foto derecha), pero el preferido de todos los dirigentes de barrios para las ligas era de mayor durabilidad, ni el alambre de púas le entraba...”. Gran reflexión y gracias a Dios todo cambió (bueno, no todo) y hay tecnología en los balones que los hacen “muy” rápidos.

Pandeportes llega tarde a evento

Se tuvo que esperar más de 1 hora para que arrancará la conferencia de prensa sobre el Mundial de Flag Football en Panamá, gracias al “retraso” del subdirector de Pandeportes, Alberto Guerra. Mal ejemplo.

Temporada 17-18 de lujo para Grench

La esgrimista panameña Eileen Grench posteó en redes sociales una foto con las medallas ganadas en varias competencias, con el mensaje: Temporada 2017-18 [junto a una de oro y dos plata].

Taekwondo local en camino de actualizarse

La Federación Panameña de Taekwondo anunció la Actualización para Árbitros, Entrenadores y Atletas sobre el reglamento de combate vigente de la World Taekwondo. Se hablará sobre las distintas faltas y amonestaciones en el reglamento, Video Replay, Que puede hacer el coach y que no puede hacer y situaciones controversiales relacionadas al reglamento en eventos nacionales e internacionales. Aún no se define el lugar del seminario, pero se hará el 25 de agosto, a las 10:00 a.m. Inscripciones: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ya usan imágenes de los deportistas

“Ya rumbo a #Panama2022. Los Centroamericanos y del Caribe tendrá como sede a la Ciudad de Panamá”. Esta es la premisa de Pandeportes que usa la imagen de los medallistas de bronce en Barranquilla 2018, los katecas Alanis Carrera y Alberto Gálvez.

La inversión si de los resultados

Estela Riley, presidenta de la Federación Unida de Judo de Panamá, comentó a un medio impreso local que la medalla de oro de la judoca, en los 52 kilos, en los Centroamericanos de Barranquilla 2018, costó medio millón de dólares. Una inversión alta para una atleta que ya puede considerarse de élite. Si queremos buenos resulados, hay que invertir e invertir fuerte. Ok.

Regaladera de entradas de LPF

No sabemos si es una buena táctica que la Liga Panameña Fútbol regala boletos para ver sus partidos. El plan de mercadeo debe enfocarse más en un ‘show’ familiar más que sólo entradas.

Club mejora una cancha en Antón

La cosa va enserio. El CD Universitario realiza trabajos de mantenimiento y recuperación de la cancha deportiva en Ciruelito, en Anton, provincia de Coclé. Un esfuerzo para mejorar el fútbol.

Ciertos ciclistas insisten en la autopista

A pesar de ser peligroso, aún se ven a algunos ciclistas “entrenando” en la llamada autopista Arraiján- La Chorrera, en Panamá, arriesgándose a verse involucrado en algún accidente y posible fatalidad. ¡Cuidado!

La esperanza es lo último que se pierde ¿no?

El Club Deportivo Universitario, Tauro FC y al Árabe Unido de Colón clasificaron la semana pasada a los cuartos de final de la Liga Concacaf, representando a Panamá. Esperemos que logren superar esta ronda y llegar a la final. Sería increíble ver a un club panameños levantar este título.

Buscan promover básquet en el país

FEPABA y la NBA están empeñados en traer a Panamá el programa Jr. NBA de Basketball Without Borders, para popularizar más el baloncesto e identificar nuevos talentos y llevarlos a academias.

Todos citados para apoyar a nuestra ‘sele’ de baloncesto mayor nacional

Desde el pasado viernes se venden los boletos para el partido de la cuarta ventana de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA China 2019, entre los EE.UU. y Panamá (segunda ronda del grupo E), del lunes 17 de septiembre a las 8:00 p.m. Podrán comprar sus entradas en PanaTickets.com ó en las Tiendas Felipe Motta y Novey en preventa VIP – B/.35, Butaca - B/.15 y General - B/.8; o en la taquilla: VIP – B/.50, Butaca – B/.25 y General – B/.15. Panamá con la oportunidad de llegar a otro mundial como el de fútbol.

Los campeones latinoamericanos

El equipo infantil de béisbol de Vacamonte llegó a Estados Unidos para representar a Latinoamerica en la Serie Mundial de Williamsport de Pequeñas Ligas. Los chicos están animados y darán lo mejor.