Caldo Deportivo de 6 de agosto de 2018

Descuentos en Pandeportes

Dicen que siguen las injusticias en Pandeportes, esta vez el jefe de la entidad, Mario Pérez, decidió que se le descuenten a los funcionarios que menos cobran por tomar tiempo compensatorio, afectando la economía de sus familias. Se suma a esta reprobable acción, el no pago de los viáticos que los funcionarios deben cobrar y a eso, son obligados a ir a las misiones en el interior de la república, sino van, los destituyen. Mal.

Pide no *molestar por los triunfos

El comentarista Antonín Aizpúrua posteó: “Nuestros 3 compromisos Internacionales los ganamos, cosa que no hizo ni Costa Rica, Ni Honduras, esto no es casualidad es trabajo, inversión pequeña. como quieran pero lo es y no te convences de apoyar a tu liga. No Jodan”.

Torres con la banda del Sounders

Waylon Francis, defensa tico del Seattle Sounders, posteó una imagen con varios de sus compañeros de equipo, como Román Torres, con el mensaje: Con la banda #lloreconmigopapi.

Confía que los cambios sean en pro del deporte

El técnico del Santa Gema FC Mario Anthony "Chalate" Torres dijo que le parecía bien toda iniciativa legal que pretenda “profesionalizar” el deporte, y en especial el fútbol. “Estoy convencido que todo va a cambiar. Es un proceso, que tomará un tiempo. Vamos a crecer. Muchos deportistas han representado la bandera y no se les ha reconocido todo el esfuerzo que hicieron, pero eso sirvió para cavar la tierra y ahora cosechar lo que estamos cosechando”.

Un equilibrio al máximo en cuerda

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn volvió a demostrar su equilibrio en la cuerda floja y subió un vídeo donde atrapa una bola mientras camina en un cable sin caerse: “¡Nada como una pequeña camaradería de compañero de equipo fuera de las pistas!”.

¿La LPF es mejor que otras ligas?

Ya hay unos que se agrandaron con las victorias, de la semana pasada, de los clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en los partidos de ida de los octavos de final de Liga Concacaf: Árabe Unido 3-0 Arnett (Jamaica); Universitario 4-0 Dirianguen (Nicaragua); y Tauro FC 1-0 Real España (Honduras). Dicen que la LPF es mejor que las ligas esas. ¿Será?

Escuelita con canchas de lujos

La Academia CAI, del Club Atlético Independiente de La Chorrera, abrió sus incripciones para su escuela de fútbol. El equipo ya presume de sus nuevas instalaciones en Río Congo.

Quieren atraer a más fanáticos

El San Francisco FC tiene a $50 su membresía para que sean socios del club de fútbol chorrerano. Se entrega la camiseta oficial del equipo y la entrada a 9 partidos de la LPF como local. ¿Está aceptable el precio?

Entrada gratis para inicio de Mundial

Entrada gratis a los estadios Rico Cedeño y Kenny Serracín para el Mundial Sub 15 de béisbol, en la ronda regular, que arranca el 10 de agosto. Pandeportes señaló que todo estará ‘OK’ para este torneo, pese a que se reportó el robo de la consola de audio del Kenny Serracín

El SUP requiere más promoción para desarrollarse

El Paseo a los Manglares de Veracruz (Arraiján) fue una gran iniciativa para promocionar el stand up paddle, SUP, en Panamá, una disciplina de remo que está tomando fuerza en el país. Ojalá las autoridades y empresas le metieran más esfuerzo para fomentar más.

Buscan atletas en silla de ruedas

La Asociación Panameña de Deportes sobre Silla de Ruedas está buscando a más atletas para su próximo torneo. Quieren que sea del agrado de todos y pronto abrirán las inscripciones.

‘Negrito’ Quintero y el amoroso saludo de cumpleaños a su madre

Alberto Quintero continúa su rehabilitación con el equipo Universitario de Deportes, de Perú, luego de una lesión en el pie derecho a días de iniciar el pasado Mundial Rusia 2018. El panameño posteó, la semana pasada, en Instagram, una foto junto un mensaje para saludar a su mamá por su cumpleaños:

"Sin ti no sería quien soy hoy en día. Me has convertido en un hombre educado, elegante y honesto, valores que son imprescindibles. Muchas gracias por haber sido tan atenta conmigo, mamá. Te amo mucho. ¡Feliz cumpleaños!".

Talento en patadas a estar pendiente

La atleta panameña Natalia Stanziola (49 kg) vio acción este fin de semana en el marco del Quinto Argentina Open, en Argentina. Otro talento en esta disciplina de combate que ya nos ha representado en el exterior.