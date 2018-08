Caldo Deportivo de 3 de agosto de 2018

En redes sociales se ha iniciado una “campaña” entre algunos cibernautas para bloquear cualquier información que emana del programa deportivo El Marcador. Se trata del hashtag #NoAlMarcador, “contra el periodismo de *canes (en realidad la palabra es la hembra de los perros). Todo porque en el programa, los periodistas que lo conducen critican a la Liga Panameña de Fútbol (LPF).El presupuesto de atletas de diversas federaciones pueden peligrar porque el director técnico de Pandeportes, se siente aludido que algunos federados han hablado de las carencias en Pandeportes.El boxeador panameño Ricardo "El Científico" Núñez posteó en redes sociales: “Hoy [ayer] entrenando fuerte montaña en Chicá”. Chicá es un corregimiento del distrito de Chame en Panamá Oeste.“Entonces fui donde el técnico de Inglaterra, que habla español, para decirle que no íbamos a pegar más patadas, pero que ellos tampoco nos peguen”. Esa fue la explicación del técnico colombiano de fútbol Hernán Darío Gómez, cuando fue presentado como nuevo seleccionador de Ecuador, cuando le preguntaron que si durante el partido mundialista de Panamá ante Inglaterra (Bolillo dirigía al equipo canalero) había pedido clemencia al DT inglés Gareth Southgate, tras ir perdiendo en el primer tiempo 5-0. Al final, Panamá cayó 6-1.El velocista panameño, Alonso Edward, ganador de la medalla de plata en la competencia de los 200 metros planos en los Juegos Centroamericanos 2018 posteó esta imagen (d) junto al mensaje Un honor siempre (bandera de Panamá), los llevó en mi corazón”.“Un día como ayer hubiera estado de cumpleaños nuestro Eterno21AH (Amílcar Henríquez) a quien recordamos y nunca olvidaremos”, posteó ayer la Barra Atlántica, con varias fotos de muestras de recordación al futbolista, que habría cumplido 35 años. Amílcar fue asesinado a balazos en Colón, el 15 de abril de 2017. En ese tiempo jugaba en el club Árabe Unido de Colón.Los organizadores de la Maratón Internacional de Panamá 42 km, anunciaron que las preinscripción limitada para el evento running está por acabarse. Piden a los corredores entrar lo antes posible.“La intención de establecer una reunión, sin respuesta aún, con el Dir. Ejecutivo de LPF Daniel Fernández, es con el objetivo de conocer detalles y beneficios del nuevo formato de liga, adicional brindar nuestro apoyo”.AFUTPA siguió: “El 26 de febrero se envió una nota al director de Pandeportes sobre a la reparación y mantenimiento de los escenarios deportivos del fútbol nacional, que se encuentran en mal estado...”.“Ir al baño después del mundial”. Esta curiosa foto de este cartel circula en redes sociales y ha sacado carcajadas, pues señala las maneras en que supuestamente los cracks del fútbol van a “orinar” en los baños. Lo más curioso es el espacio dedicado al brasileño Neymar. Sólo rían, por favor.Las chicas panameñas siguen su dura preparación con miras al Campeonato de Niñas Sub-15 de Concacaf, a disputarse del 6 al 13 de agosto, en EE.UU., el DT Víctor Suárez confía en su talento.La Fundación Panamá Ultimate, Caribes Ultimate Club y la Asociación de Ultimate Frisbee de Panamá organizan la tercera Edición del Torneo del Istmo a celebrarse en Panamá Pacífico los días 18 y 19 de Agosto de 2018. En categorías: Open, Femenina y Junior (7 vs 7) El costo del torneo es por jugador, el cual deberá pagar la cantidad de $20. No hay límite máximo de jugadores por equipo. Cada equipo deberá hacer un pago único depositando o transfiriendo la cantidad equivalente al número de jugadores por $20.La FEPAFUT insiste que la primera jornada del Torneo Apertura 2018 de la LPF tuvo una “buena asistencia de público” (4,351 fanáticos en cinco partidos) y tuvo muchos goles (9). Algo de locos.