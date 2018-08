Caldo Deportivo de 2 de agosto de 2018

El DT colombiano Richard Parra, que entrenó clubes en Panamá, volvió a criticar a través de @ricar098, la organización del fútbol local. “Hay cosas que no entiendo de la gente del fútbol de Panamá. Si hablas de lo malo de la Liga eres catalogado como enemigo del fútbol. ¿Ustedes no creen que se debe de decir lo malo para mejorar? Diciéndolo algunos ni se inmutan. Ni se sonrojan. ¿Como será no diciendo nada?El panameño Michael Hicks, capitán de la sele, mantiene una fuerte preparación para la temporada de básquet y hacia nuevos desafíos.El San Francisco F.C.‏ anunció en redes sociales: “Nuestro jugador, Wesley Acosta de la U17, fue seleccionado entre 200 jóvenes y se mantiene a prueba con el Celta de Vigo de España #MonjeSoy”.El Patinaje Artístico nacional estará en el Coliseo el Salitre, en Bogotá, Colombia, que será acondicionado para el Campeonato de Clubes y Naciones de Patinaje Artístico, del 28 al 9 de septiembre 2018, informó la Asociación Panameña de Patinaje (APP), en redes sociales.Un internauta escribió el martes: “Gracias Pandeportes esta es la vista que tenemos los fanáticos que vinimos a ver fútbol en el estadio Rommel Fernandez”. Con tarima incluida para un concierto.Blas Pérez se incorporó ayer a los entrenamientos del Árabe Unido de Colón, en miras de debutar este fin de semana en la fecha 2 de LPF.El Plaza Amador U13 arranca el 15 de agosto ante el Cantera Yucatan, de México, la Concachampions U13. Los chicos se han preparado bien.Varios consideran que las infoplazas son para estudiar y buscar info para la escuela, pero hay grupos que organizan competencias de videojuegos y ayer hubo ganadores de la Mini Copa Kodu en una de éstas.Julen Lopetegui, DT del Real Madrid, cerró su cuenta en Twitter e Instagram pocas horas después de estrenarse en el banquillo.El gerente Deportivo del Sporting San Miguelito posteó: “Siguen las tristezas de mi fútbol panameño, @TauroFC va a jugar en La Chorrera [hoy], la Concachampion porque Marc Anthony tiene prioridad y en teoría debe dar algún fondo para Pandeportes y el camerino del Cascarita [Tapia] no tiene un aire acondicionado...”