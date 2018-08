Caldo Deportivo de 1 de agosto de 2018

Solís feliz por el desarrollo del CAIEl presidente de AFUTPA y exseleccionado de fútbol de Panamá, Juan Ramon Solís, posteó ayer: “El día de hoy luego de visitar al plantel profesional del @CAIPanama en su propia sede deportiva, dos cosas pasaron por mi mente. 1- Con voluntad y visión Si se puede. 2- Por primera vez luego de mi retiro en el 2014 sentí el deseo de volver a jugar fútbol. Felicitaciones al Club”. El equpo construye su propia cancha.Ojalá la preparación rinda frutosLas chicas U15 de fútbol están preparandose fuerte para el Campeonato Sub-15 de Concacaf, del 6 al 13 de agosto en EE.UU.Las Capitalinas reinan en sóftbolLas Capitalinas se coronaron campeonas de la Liga Superior de Sóftbol Mayor Femenino, en contundente Juego que terminó 20-3 contra las Azuerences, en el estadio municipal de Aguadulce.Ahora promociona carreteras del paísEn la cuenta @Pandeportes se promocionan proyectos de carretera del Gobierno, en este caso la vía Santiago-David. Sabemos que el Gobierno trabaja en conjunto con otras entidades, pero ¿qué tiene que ver una obra del MOP con los deportes?Kartismo regresa al área CoronadoEste fin de semana, en el kartódromo de Coronado, se correrá la Quinta Válida 2018 del torneo Karting Giro Antihorario. La entrada es gratis al evento que arranca de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.Rony no quiere que le den plomoRony Vargas Vargas contestó: ‏Todo mundo le da candela 🔥 a la LPF pero solo nos enfocamos con El Marcadortv...”. No le gustaron la críticas.Exfutbolista reflexiona sobre Díaz“Si de algo estoy convencido es que Ismael Díaz necesita con urgencia jugar en 1era división de algún país!!”, posteó ayer Roberto Brown.Aconseja a la LPFLa comentarista Melissa Gallego posteó: “Mi consejo para la LPF... Qué no se gaste más en shows inaugurales donde la mayoría de la gente no va a llegar. Mejor invertir en diversión al medio tiempo para el fan, tipo como lo del karaoke, juegos en cancha o cualquier otra opción, pero al medio tiempo”.Rugby canalero en CentroamericanoEl próximo torneo Centroamericano de Rugby XV Mayor Masculino del 11 al 25 de agosto se medirán Honduras - Panamá - El Salvador.El futuro del nado sincronizado nacionalClub de Nado Sincronizado Synchro Panama alcanzó la Copa de la Victoria del Campeonato Provincial. El grupo posteó “Iniciamos el proyecto sin fines de lucro en 2015 con 12 atletas y este año inscribimos 39 atletas. Gracias a los que en diversos momentos nos han apoyado. La copa es también de ustedes”. Excelente.