Caldo Deportivo de 31 de julio de 2018

El exfutbolista Roberto Brown está muy activo con sus mensajes en la web: Estimado candidato a la Presidencia, Si a Ud no le interesa modificar para bien la estructura deportiva del país, tengo a bien manifestarle que no tengo porque elegirlo para que todo siga igual, espero que los involucrados directa e indirectamente en el deporte lo tomen en cuenta”. Además, pide un retuit del mensaje a todos “los que amamos el deporte!!”Algunas personas están molestas por las críticas de varios periodistas sobre LPF, y señalan que de tanto molestar esta podría desaparecerEn redes se muestra el uniforme que defenderá nuestro novena de béisbol Latinoamérica (equipo de Vacamonte, Arraiján) en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport Pensilvania, EE.UU.Una fanática, Andrea Navarro, posteó en redes: “Que hablen, que hablen que digan lo que quiera🔥🔥🔥, como dice Sandra Sandoval en su canción. Que nosotros no somos cualquiera SOMOS LA ATLANTICA .... ULALALA Buen triunfo el de anoche mi @ArabeUnido_”La 1ra jornada de la LPF no alentó a mucha gente para ir a los estadios: 4,351 en 5 partidos; 1,305 Tauro v Sanfra; 1,068 Plaza v CAI; 668, Costa del Este v Santa Gema; 755, La U v Sporting;555 Alianza v DAUEl locutor Jhuls Centeno: hay contagiar a más personas a disfrutar de las fechas y con ello silenciar a tanto "periodista" y opiniones negativas.El 17 y 18 de julio se realizó el Workshop para implementar la cámara local de resolución y disputas, buscando la profesionalización del fútbol.Felipe Borowsky, del Costa del Este FC, escribió sobre la 1ra fecha de la LPF: “Se gastan $2 millones en la liga y no vi una sola cosa de Costa Del Este. Todo es de los equipos grandes. Eso deben estar la prensa”.Borowsky también criticó a la LPF por la atención: “Si no saben organizar eventos me avisen, la verdad me duele que fútbol no avance”El periodista Aurelio Ortiz fue crítico en redes sociales sobre la medalla de plata de un canalero: “En un país donde no hay ni velódromo, donde atropellan a los ciclistas, en donde las calles tan hecha leña, en donde el ciclista no tiene beca de miles como figuras de otras disciplinas esta medalla de plata de Cristoffer Jurado es muy buena”.