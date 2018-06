Caldo Deportivo de 1 de junio de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Caldo Deportivo

Ávila está triste por no estar entre los 23 convocadosEl jugador Ricardo Ávila, que quedó fuera de los 23 seleccionados de Panamá para el Mundial, pero que está incluido entre los tres reservas escribió: "Es un momento difícil, jugar mi primer partido en el Rommel y que mi mamá no pudo verlo. Estoy triste por no estar en la lista de los 23, pero soy un profesional y apoyaré 100% al equipo🇵🇦, sé que Dios tiene grandes cosas para mi".Luchadores piden su gimnasioLos atletas de lucha en Panamá esperan que se les construya un gimnasio, porque el que tenían en Ancón fue demolido por la ampliación de la avenida de los Mártires. Tienen años esperando.¿Falló pronóstico del COP en Bolivia?El Comité Olímpico de Panamá había pronosticado que el equipo canalero en los Juegos Suramericanos de Cochabamba ganaría 6 preseas de oro. Por ahora solo van tres de plata y 1 bronce.¿Habrá fichado a dos panameños?El agente FIFA francés, Joaquim Batica, publicó este miércoles dos fotografías en su cuenta de Instagram junto a los jóvenes jugadores panameños Abdel Aguilar (San Francisco FC) y Daniel Aparicio (Plaza Amador). En ambas publicaciones, Batica les dio la bienvenida a la familia. ¿Será que es el nuevo representante de Aguilar y Aparicio y los colocará en un nuevo club en el extranjero?Batica estuvo hace poco en Panamá realizando visorías.‘Tátara’ recibió su playera de la SeleEl exmediocampista Rubén 'Tátara' Guevara, quien no pudo estar el pasado jueves en la cena conmemorativa de la Federación Panameña de Fútbol, recibió ayer su reconocimiento por haber sido seleccionado nacional y por colaborar en desarrollo del fútbol.Sporting le debe a sus jugadores“El 19 de Mayo se puso en mora al Club Sporting S.M. por incumplimiento de su obligación contractual, adeudan mes y medio a sus jugadores; se ha cumplido con el plazo y aún el club no encuentra respuesta para cancelar la deuda”, informó ayer la Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA). El gremio pide sancionar enérgicamente.Piscina debe ser restauradaLa Junta Comunal de Pueblo Nuevo deben invertir en el mantenimiento de la piscina, porque estas instalaciones presentan un marcado deterioro y la cerca que rodea este sito está oxidada.¿Blas y Baloy fuera de planes chapines?El Municipal de Guatemala ha anunciado una serie de refuerzos para la próxima temporada, pero la permanencia en la plantilla de los panameños Blas Pérez y Felipe Baloy parece que no se concretará.Kenny Serracín sin administradorEl estadio Kenny SerracÍn siguen en un limbo en cuanto al tema de quiénes administraran estas instalaciones o será Pandeportes quien se encargue de estar al frente de estas instalaciones deportivas.Critican a periodista por adelantadoUn fanático del fútbol local se tomó la tarea de recopilar y publicar en redes los mensajes del periodista deportivo Álvaro Martínez, y resaltó la frase “muletilla” (o ¿su sello personal?): “Como lo había adelantado”. No podemos culpar al comunicador por repetir la frase. Es que consigue varias primicias y se adelanta mucho.Karatecas quieren nuevos líderesLa Federación Panameña de karate tendrá que escoger nuevos dirigentes y estos deberán empezar a ayudar a sus atletas, porque estos se quejan que el actual federado no hace nada por ellos.México también tiene su película mundialistaPanamá no es la única selección de las 32 que competirá en el Mundial de Rusia 2018 que tiene un filme relacionado a este evento deportivo. México lanzará en sus cines: "Eres mi pasión", una película que mezcla amor, fútbol y adicciones. Dirigida por Anwar "Pato" Safa y protagonizada por Mauricio Isaac y Mariana Treviño ("Club de Cuervos"), se une a otras producciones de Argentina o Panamá que se apuntan a calentar el ambiente de cara al Mundial.Sóftbol a defender nuestros coloresLa Selección Nacional de Sóftbol Mayor Masculina viajó ayer rumbo al Campeonato Suramericano Montería Colombia 2018. Se espera que nuestros atletas tengan una buena labor en la justa.

