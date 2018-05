Caldo Deportivo de 28 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

El comentarista Alberto León posteó: “La lista de los 23 debe darse después del partido contra Irlanda [del Norte], para que este no pierda esencia, porque si uno de esos que juega el martes [29 de mayo] no está en la lista, pierde el interés frente al partido. Sr. Bolillo por simple lógica”. El colega tiene razón, eso le baja la moral a cualquiera. Otros países entregaron sus listas ya y nadie se murió.El técnico Javier Miller señaló en redes: “Da tristeza ver cuantos que no han aportado nada a nuestro fútbol fueron invitados a la gran cena [de la FEPAFUT] ...la alegría me lo da ver a los míos en Rusia”. Ajo...Duro.Ya varios colegas deportivos señalan que el actual presidente de la FEPAFUT, Pedro Chaluja, podría estar “maquinando” una posible reelección, a pesar que hay dos bandos que correrán para ello.Las televisoras nacionales tienen como una competencia para ver quien es el más fanático de la selección nacional de fútbol. Ahora TVN promociona una que “relata la gran aventura durante la clasificación de Panamá a su primer mundial. Son las historias contadas por quienes silenciosamente estuvieron con los jugadores, pero también las de aquellos que aquí y afuera gritaron “vamos muchachos, tenemos que ganar”.La Autoridad de Aseo le hará al mediodía de hoy, en el Restaurante B-Dubs, un homenaje a Gabriel Victoria, uno de sus colaboradores y elegido por la FIFA para ser árbitro asistente en el Mundial de Rusia. Victoria tiene más de 20 años como recolector de desechos.Tremenda denuncia fue la que hizo una madre de familia en un noticiero de TV, sobre que un profesor de educación física de la escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía obliga a sus estudiantes a llenar el álbum de figuras del Mundial Rusia 2018 para nota, y el que no lo “ayuda” le pone 1.0. MEDUCA invetigue y de ser cierto, sancione. ¡Sinvergüenza!Uno de los que se quedó sin Mundial fue Nelson Barahona, que la semana pasada viajó a Costa Rica para realizar los exámenes médicos y así unirse al Cartaginés del fútbol tico, la otra temporada.No hay un jefe de información adecuado en el COP y eso se verá evidenciado en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba 2018. No hay datos que atletas están en la villa y que están haciendo allá.Promociones y Eventos del Istmo dará a conocer hoy (10:30 a.m.) en el Fantastic Casino de Albrook Mall, detalles de ls cartilla "Midiendo Fuerzas", el tercero de sus eventos de la temporada 2018.“Así lucen las obras del nuevo Estadio Calvin Byron, con 80% de avance este moderno estadio será el hogar de las nuevas generaciones de beisbolistas bocatoreños”. Ese fue el mensaje del presidente Juan C. Varela ¿La idea será hacer obras segmentadas por provincia en vez de pensar en toda una infraestructura en el béis local?La canción oficial del Mundial es ‘Live It Up’ interpretada por Nicky Jam, con Will Smith y Era Isterefi, y ya está sonando “duro” en la radio. Pero, Panamá no olvida a Papa Chan y de seguro se oirá en Rusia.El velocista Antonio Grant competirá en julio (19 al 24) en el mundial U20 de Atletismo, en Finlandia, en su primera temporada en la categoría. El dato fue confirmado por su entrenador, Florencio Aguilar, que aseguró que “entrenamos en el Armando Dely [Colón], todos los días” y afirmó que trabajan para evitar que Grant sea descalificado, como le ocurrió el año pasado en los 400 metros planos del Campeonato Mundial Sub-18, en Nairobi, Kenia. “Estamos trabajando en eso, más por la forma que Grant pisa cuando corre. El atleta marcó en el nacional U20 un tiempo de 46.96, mejorando su marca personal.La Alcaldía de La Chorrera realizó un agasajo al equipo de Ajedrez de Panamá Oeste y al equipo Juvenil de Panamá Oeste de Béisbol, este último ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Juveniles 2018.

