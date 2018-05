Caldo Deportivo de 25 de mayo de 2018 Escrito por Redacción Web. Publicado en Caldo Deportivo

Perú, luego de más de 30 años de no asistir a un Mundial, va al de Rusia con mucha ilusión y el país celebra con una tiracómica que reaviva su orgullo futbolístico: Historias de la Blanquirroja en los mundiales. Allí, sus viñetas muestran los momentos que ha vivido el equipo en todas sus participaciones mundialistas. Panamá debería imitar eso. Hace años una empresa gasolinera lanzó un cómic de un equipo ficticio de fútbol. La experiencia está, habría que aprovecharla.Román Torres y Aníbal Godoy, son los futbolistas de la ‘Sele’ con mejor calificación en la actualización de la Copa del Mundo del videojuego FIFA 18. Ambos tiene 73 de calificación, entre los 10 de Centroamérica.Los organizadores del campeonato nacional de karting, que tendrá su 3ra válida este 26 y 27 de mayo en el Kartodromo de Coronado desde las 8:00am, deben estar pendiente a que la lluvia no dañe el evento.Los jugadores de la selección de Rusia se pusieron ayer las camisetas de los otros 31 equipos para darle la bienvenida al Mundial que acogerán a partir del próximo 14 de junio.Aleksandr Yerokhin, mediocampista del Aleksandr Yerokhin, fue el encargado de lucir la camiseta de Panamá con el número 7, el cual estará luciendo el veterano delantero Blas Pérez. La iniciativa fue publicada a través de un video en las redes sociales de la FIFA.Pandeportes, en la figura de su director general, inspeccionó ayer los trabajos de construcción del estadio de béisbol Calvin Byron, en Bocas del Toro. La obra avanza a buen ritmo, solo esperamos que cuando se inaugure no sea un acto político como lo del Kenny Serracín.“Pensaba que los rivales de Panamá eran Inglaterra, Bélgica o Túnez, pero que va el peor enemigo es nuestro propio país, es algo increíble de no creer”, publicó este miércoles el mediocampista del San Francisco FC, Francisco ‘Kikín’ Castañeda en su cuenta de Twitter para aquellos que dudan de un buen papel de Panamá en el Mundial de Rusia 2018.A través de una carta dirigida al presidente de la FEPAFUT, el jerarca de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó ayer al Club Atlético Independiente (CAI) por ganar el título del Clausura 2018 de la LPF.El pelotero Adán Sánchez, considerado por muchos como el mejor del mundo en su categoría, cumplió ayer 13 años. Sánchez se prepara para representar a Panamá en el Latinoamericano Infantil.Los trabajos de remodelación de la cancha de fútbol de Plaza Amador están en “puntos supensivos”. No se sabe si la huelga del Suntracs tuvo algo que ver con esto o simplemente el poco importa está imperando.Magdiel González, colaborador de la Fundación Gaby Torres, del delantero de Panamá, cree que la mejor manera de despedir a la Sele contra Irlanda del Norte el 29 de mayo, es asistiendo al estadio, haciendo unos mosaicos con la bandera y honrando a Amílcar Henríquez en el minuto 21.La lucha libre local se niega a morir y varios grupos, como la Arena Coliseo Panamá Internacional (Acpi), organizan eventos para los fans de los costalazos. Mañana, habrá uno en el Club de Leones.La serie documental “Capitanes de América” fue presentada el miércoles en Panamá por los exfutbolistas uruguayos Álvaro Recoba e Iván Alonso. Este proyecto social, educativo y cultural pertenece a Ecocinema, una plataforma internacional de cines móviles con sede en Uruguay, que tiene como objetivo contribuir de forma gratuita a la recuperación de espacios públicos. En el filme aparecen las historias de vida de leyendas del fútbol latinoamericano como el panameño Julio Dely Valdés.El Comité Olímpico de Panamá ha querido realzar la figura de sus atletas que competirán en los Suramericanos en Bolivia con unos vídeos. En uno de ellos sale el karateca Héctor Cención.

