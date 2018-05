Caldo Deportivo de 24 de mayo de 2018 Escrito por Redacción. Publicado en Caldo Deportivo

Restaurante de “El Cholo” Durán quiere atraer a fanáticos del fútbolEl ex campeón del mundo de boxeo, Roberto "Mano de Piedra" Durán, abrió el martes un nuevo restaurante. el "Stone Sports Cafe" en la capital, el cual planea convertir en una franquicia. Venderán todo tipo de comidas criollas y hamburguesa, ensaladas y postres. El sitio abre justo antes del Mundial de Rusia, por lo que ‘El cholo’ apuntó a que será un lugar para disfrutar los partidos.Chicas entrenan duro para MundialLa Selección Femenina Panameña de Paintball afina en Praga sus técnicas con entrenos de 5 horas al día, para el Mundial en Rep. Checa.Suman al Mides en proyecto socialEl martes, la AFUTPA tuvo una reunión preliminar a la firma del convenio con el MIDES “que traerá muchos beneficios a nuestros programas de responsabilidad social”. Este gremio se expande.Piruetas en bikes en Cinta CosteraEste domingo se hará el “VeranoBMX” en la Cinta Costera, por el Miramar, desde la 9:00 a.m. La competencia final será el 10 de junio y se espera que muchachos de 2 a 6 años y de 7 a 10, participen en el evento. Esperamos que no llueva para disfrutar las piruetas.Una vez más, Pérez fue a figurarEl director de Pandeportes asistió al entrenamiento de la Sele en el Rommel, para darle “apoyo” al equipo. Ojalá ese entusiasmo lo pusiera en gestionar la plata para el Mundial de béis U15, en Panamá.Quieren más áreas para el deporteUsuarios de parques en La Chorrera piden que la comuna se concentre en espacios deportivos recreativos en las áreas verdes ya creadas.Reforzarán las 5 etapas del Giro RPCEl Giro RPC Radio no quiere relajo ni maleantes, por ello hoy firmarán un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública para reforzar la ruta.Piden que la sele futsal tenga su camiseta “cara”Por redes sociales, algunos se preguntan ¿alguien sabe por qué la Selección de Futsal de Panamá no es patrocinada por NB o no pertenece a Fepafut? Ellos usan sudaderas de otra empresa, pero juegan con NB.Ahora sacaron la invitación a RusiaPor allí salió la invitación de FIFA para que el presidente Varela viaje a Rusia para el Mundial y también será una visita oficial a Vladimir PutinGremio panameño se solidariza por PaoloLa AFUTPA sigue activa y posteó ayer: “Como gremio de jugadores de Panamá, nos solidarizamos con la FIFPro y la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú por la sanción desproporcionada impuesta a Paolo Guerrero, esperamos que pueda jugar con su país en el mundial de Rusia 2018 #Justicia #TodosSomosPaolo”.

