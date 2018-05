Respeto y ejemplo se han perdido Escrito por Lineth Rodríguez. Publicado en Cotilleo sin pesar

Mientras unos veían el fin de semana la final de La Champions, otros no paraban de reírse con el tira y jala de unas famosas panameñas con otra estadounidense, donde hubo comparaciones con perros, gatos, leones, tigres; un circo.

A ver, esto de hacer de las redes un diario abierto a la gente, da permiso a que les pierdan el respeto, las calumnien, injurien y demás.

Lo que haga usted a puertas cerradas, no le interesa al resto. Deje de dar explicaciones a gente que no las necesita, y de compararse. No permita que las redes la manipulen, respétese.

Lineth Rodríguez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter/Instagram

Lineth3_PK

